Coreia do Norte testa com sucesso sistema de ogivas móveis múltiplas

Os testes de equipamento de guerra é uma prática comum dos países. A Coreia do Norte é um dos países que tem realizados testes com tecnologia de ponta e recentemente informou que testou com sucesso um sistema com ogivas móveis múltiplas. De que se trata?

Coreia do Norte teste com sucesso sistema MIRV

De acordo com as informações, o objetivo foi testar e "garantir as capacidades do MIRV". O MIRV, sigla em inglês para "Multiple Independently targetable Reentry Vehicle" é uma tecnologia de mísseis balísticos intercontinentais (ICBM) que permite que um único míssil carregue várias ogivas nucleares, cada uma das quais pode ser direcionada para diferentes alvos de forma independente.

O conceito de MIRV foi desenvolvido durante a Guerra Fria. Os Estados Unidos foram os primeiros a desenvolver e a implantar a tecnologia MIRV, com o míssil Minuteman III na década de 1970.

O MIRV representa um avanço significativo na tecnologia de mísseis balísticos, aumentando a eficácia e a complexidade das forças nucleares de uma nação.

Segundo a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA, o teste foi realizado utilizando apenas a primeira fase de um míssil balístico de alcance intermediário que utiliza combustível sólido num raio de 170 a 200 quilómetros.