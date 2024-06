Problemas com o Portal de Matrículas? Atenção que há novas datas

Desde sábado que o Portal das Matrículas apresenta vários problemas, o que tem impossibilitado o processo de matrícula. Até ao momento ainda não houve uma explicação do que está a acontecer, mas o Governo já prolongou o prazo.

Portal das Matrículas: matrículas do 6.º ao 9.º ano e do 11.º ano até dia 5 de julho

O Portal das Matrículas é um serviço do Ministério da Educação que permite efetuar pedidos de matrícula e renovação de matrícula com transferência de escola na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário em estabelecimentos de ensino públicos do Ministério da Educação, privados e IPSS ou equiparados.

Atualmente decorre o prazo para renovação de matrículas do 6.º ao 9.º ano e do 11.º ano, só que a plataforma está com sérios problemas, que impossibilitam o avanço do processo de matrícula.

Segundo o comunicado do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, "os técnicos do Instituto de Gestão Financeira da Educação, que gere o Portal das Matrículas, estão a trabalhar com as duas empresas responsáveis pela plataforma para solucionar os problemas e constrangimentos detetados com a maior brevidade possível".

Foi também revelado que a plataforma não tem conseguido dar resposta, quando nesta fase são esperados mais de 100 mil registos. Hoje apenas "estavam efetuadas apenas 19.920 renovações de matrículas".

O comunicado esclarece que a renovação da matrícula para o 7.º ano (mudança de ciclo) é obrigatória, enquanto para os 6.º, 8.º, 9.º e 11.º anos deve ser feita quando há mudança de escola, escolha de disciplinas, alteração de curso ou formação e de encarregado de educação.