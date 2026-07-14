Quanto custa registar um domínio .PT hoje? Nada. É grátis

Há perguntas que merecem uma resposta simples, e esta é uma delas. Quanto custa registar um domínio .PT na dominios.pt? Nada. É grátis. Custa zero, nada, bola.

O domínio é o endereço da sua marca ou negócio na internet. É este endereço que vai imprimir em cartões, colocar em anúncios, partilhar em redes sociais, e usar em emails. E há uma regra que nunca muda: os melhores nomes não ficam disponíveis muito tempo.

Vai arriscar perder o nome perfeito para o seu negócio? Hoje, com o .PT GRÁTIS, na dominios.pt, a decisão é fácil: se o nome estiver livre, registe já.

Domínio .PT grátis… e com “o essencial” para começar

Esta campanha não é só para “reservar um nome”. A ideia é sair com um projeto pronto a arrancar porque um domínio sem site é só uma intenção.

Na dominios.pt, a oferta puxa pelo que realmente interessa para começar:

Alojamento web (para colocar o site online)

(para colocar o site online) Site onepage (para ter presença imediata, simples e eficaz)

(para ter presença imediata, simples e eficaz) Email profissional (para deixar de usar endereços genéricos e ganhar credibilidade)

Ou seja: domínio + alojamento + site + email: o conjunto que transforma uma ideia num negócio com aspeto profissional.

Porque é que um .PT compensa (ainda mais se quer clientes em Portugal)

Se o seu público está em Portugal, o .PT é um sinal imediato de proximidade e confiança. Ajuda a:

Transmitir credibilidade (especialmente para serviços e pequenas empresas)

Melhorar a perceção de marca (“isto é mesmo cá”)

Ter um endereço curto e memorável

Criar endereços de email profissionais com o domínio do seu site

Para quem quer conversões, isto interessa porque confiança reduz fricção. E menos fricção = mais contactos, mais vendas, mais pedidos de orçamento.

Para quem é esta promoção? (para quem quer lançar rápido)

1) Novos projetos e negócios Se está a começar, hoje consegue garantir o domínio sem custo e investir no que interessa: pôr o site a funcionar e começar a captar leads

2) Profissionais e freelancers Um site onepage bem feito, com um domínio .PT e email profissional, é muitas vezes tudo o que precisa para apresentar serviços, mostrar portefólio e gerar pedidos.

3) Marcas e lojas online Mesmo que arranque “pequeno”, ter domínio e hosting desde o início dá-lhe controlo e base para crescer. As redes sociais ajudam mas não substituem um site seu, que é totalmente controlável por si, uma vez que é o proprietário.

4) Quem quer proteger a marca Se já tem .com (ou outro), registar o .pt evita que alguém use um nome igual/parecido e divida tráfego, clientes e reputação.



Mini-guia: como escolher um domínio que converte

Curto e fácil de escrever

Sem hífens e sem “truques”

Próximo do nome da marca/serviço

Fácil de dizer em voz alta (telefonemas e boca-a-boca contam)

Se o nome ideal estiver livre, não pense muito. Hoje o seu domínio está a 0€ e amanhã pode já nem estar disponível.

Aproveite a campanha das 09h00 às 18h00 na dominios.pt e saia já com o essencial para começar: alojamento web, site onepage e email.

Registar um domínio .PT