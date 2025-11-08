Internet móvel por apenas 5 euros em Portugal?
Para quem procura um serviço apenas de internet móvel as opções são variadas e os preços também. Nesse sentido, há que saber de uma forma simples, qual a operadora que oferece o melhor serviço ou melhor preço.
Pode ter 100 GB por mês por apenas 5 euros
Se só precisa de um tarifário de internet móvel, é possível agora ter pelo menos 100 GB de tráfego por mês por preços que variam entre os 5 e os 15 euros.
Segundo a Deco Proteste, em novembro, MEO, NOS e Vodafone baixaram os preços dos seus tarifários de internet móvel para 10 euros e estão agora cada vez mais perto dos preços da Digi.
A Lyca Mobile também entrou na corrida dos preços baixos e conta com um tarifário apenas 1 euro mais caro do que os restantes low-cost, mas com SMS e minutos de chamadas ilimitados.
Olhando para a tabela anterior, percebemos que a Uzo é a única que oferece um serviço com 200 GB, todas as outras oferecem 100 GB. O valor do serviço da Uzo é agora de 5 euros.
Tendo em conta os dados das "3 grandes operadoras", Vodafone, NOS e MEO, percebe-se que os valores mensais são elevados, face às propostas da concorrência. A mais cara é a Vodafone com um valor de 10 euros.