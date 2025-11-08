Internet móvel por apenas 5 euros em Portugal?

Para quem procura um serviço apenas de internet móvel as opções são variadas e os preços também. Nesse sentido, há que saber de uma forma simples, qual a operadora que oferece o melhor serviço ou melhor preço.

Pode ter 100 GB por mês por apenas 5 euros

Se só precisa de um tarifário de internet móvel, é possível agora ter pelo menos 100 GB de tráfego por mês por preços que variam entre os 5 e os 15 euros.

Segundo a Deco Proteste, em novembro, MEO, NOS e Vodafone baixaram os preços dos seus tarifários de internet móvel para 10 euros e estão agora cada vez mais perto dos preços da Digi.

A Lyca Mobile também entrou na corrida dos preços baixos e conta com um tarifário apenas 1 euro mais caro do que os restantes low-cost, mas com SMS e minutos de chamadas ilimitados.