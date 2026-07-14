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Ferrari admite que gostou do “banho de críticas” ao primeiro elétrico da marca

· Motores/Energia 8 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. bst says:
    14 de Julho de 2026 às 09:09

    Claro que o director de marketing dirá que está satisfeito. Como marketing, para o bem e para o mal, colocou o mundo a falar na marca e a escrever sobre a marca. Para o valor da empresa enquanto marca, foi um tombo grande do qual ainda ninguém “lá de dentro” falou. Mas os investidores reparam. A conclusão? A ferrari não fará outra brincadeira como esta.

    Responder
  2. Tug@Tek says:
    14 de Julho de 2026 às 09:41

    Bem comparar o Purosangue a esta coisa, é como comparar água com azeite…

    Responder
  3. Muito mais que isso. says:
    14 de Julho de 2026 às 09:50

    Já estão todos vendido. Todo o resto é já conversa de gente da idade da pedra.

    Responder
  4. B@rão Vermelho says:
    14 de Julho de 2026 às 09:59

    O carro até podia ser um VE mas ser arrojado, e não este pão sem sal barrado com Becel sem sal, é isto o que mais se critica nesta miopia da Ferrari.

    Responder
  5. Mário says:
    14 de Julho de 2026 às 10:00

    Esse carro vai ser um sucesso!

    Responder

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