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Google alerta Europa: bloquear DNS e VPNs não resolve a pirataria

· Internet 3 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Gustavo says:
    14 de Julho de 2026 às 08:25

    A Adolf Von der leyen quer lá saber dos direitos humanos dos não imigrantes. Chat Control e a seguir pontos sociais para acesso a serviços basicos.

    Responder
  2. jorgeg says:
    14 de Julho de 2026 às 09:03

    os corruptos sociopatas da EU nao vao desistir enquanto nao escravizarem a pop.
    REV Francesa precisa-se novamente.

    Responder
  3. Filipe says:
    14 de Julho de 2026 às 09:27

    A UE está toda contaminada por dentro onde já se viu ter quero comprar uma resistência de 0.10€ da China tenho que pagar +3€ e em novembro +2€, resumindo a partir de novembro vou ter que pagar 5.10€ por uma resistência de 0.10€ que apagava antes.

    Ladrões/Chulos e depois falavam das taxa do Trump, pois a UE no caso que apresentei colocou uma taxa de 5000%.

    Responder

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