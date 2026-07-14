Google alerta Europa: bloquear DNS e VPNs não resolve a pirataria

A luta contra a pirataria tem tomado proporções muito grandes e levado a medidas que muitos consideram inadequadas. Agora é a própria Google que vem a público manifestar-se. Numa informação partilhada com a Europa, mostra que bloquear DNS e VPNs não resolve a pirataria e causa danos graves.

Google acaba de alertar a Europa

A Google manifestou-se contra as recentes tentativas da Europa para impor o bloqueio de sites piratas e a IPTV através de fornecedores de Internet. Numa comunicação enviada à Comissão Europeia, a gigante das pesquisas argumentou que as táticas de bloqueio focadas no DNS, IP e VPN são desadequadas, ineficazes e apresentam riscos sérios para o funcionamento da web.

Este posicionamento surge num momento em que detentores de direitos de autor pressionam os tribunais e os legisladores. Querem obrigar as empresas de tecnologia a restringir o acesso a plataformas de streaming e IPTV. Esta posição baseia-se na premissa de que atuar sobre a infraestrutura da Internet não elimina o conteúdo ilegal na sua origem.

A ineficácia das restrições de rede

A aplicação de filtros nos servidores de DNS ou o bloqueio de VPN são medidas facilmente contornadas pelos utilizadores. Para além de não resolverem o problema central, estas abordagens afetam plataformas e serviços totalmente legais. Ao bloquear um endereço IP para travar um site ilícito, os operadores acabam por restringir o acesso a outros domínios legítimos que partilham o mesmo servidor.

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Para fundamentar a falta de eficácia da medida, a Google apresentou exemplos práticos dos danos colaterais causados por estas restrições excessivas. Foram relatados episódios em que as exigências de bloqueio resultaram na interrupção acidental do acesso a ferramentas vitais de produtividade e cloud.

Danos e bloqueios de serviços essenciais

Um dos exemplos documentados ocorreu em Portugal em 2019, quando um operador de telecomunicações bloqueou um endereço IP partilhado da empresa. Isso afetou inúmeros clientes de serviços cloud que nada tinham a ver com o domínio infrator. Outros casos mostram bloqueios cegos que limitaram o acesso a organizações não governamentais de direitos humanos, agências internacionais de apoio e instituições governamentais.

Organizações de defesa dos direitos digitais têm apoiado a visão de que a legislação atual procura transferir a responsabilidade de policiamento para os fornecedores. A tomada de posição da Google apela a um maior equilíbrio na revisão das diretivas da Europa de direitos de autor. Sublinha que as ferramentas de proteção não devem ser implementadas à custa da estabilidade técnica de toda a Internet.