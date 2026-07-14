Volkswagen confirma corte de 100 mil postos de trabalho. E a Autoeuropa?

A Volkswagen está a preparar aquela que classifica como a maior reestruturação da sua história. O diretor-executivo do grupo alemão, Oliver Blume, confirmou aos trabalhadores um plano que pode eliminar 50 mil postos de trabalho adicionais. Em Portugal, a Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa mostra-se tranquila quanto ao impacto na unidade de Palmela.

O anúncio de segunda-feira não surge isolado, sendo a segunda fase de um processo que já estava em curso. Em março de 2026, a Volkswagen tinha revelado um plano para cortar 50 mil postos de trabalho na Alemanha até 2030, dos quais 35 mil na marca Volkswagen e o restante distribuído pela Audi, Porsche e pela subsidiária de software Cariad.

Desse total, cerca de 37 mil postos já tinham sido eliminados através de rescisões voluntárias e reformas antecipadas.

Agora, Blume comunicou aos trabalhadores que pode ser necessário um segundo corte, desta vez a nível mundial, também na ordem dos 50 mil postos.

A soma das duas fases perfaz os 100 mil postos de trabalho que a empresa planeia cortar.

Volkswagen toma "decisões decididamente controversas"

Numa comunicação interna descrita como a explicação mais detalhada até agora sobre o futuro do grupo, Blume falou em "12 iniciativas, cerca de 150 páginas e 45 resoluções individuais" de mudança.

O gestor admitiu que o pacote inclui "decisões decididamente controversas", mas garantiu ter sentido "amplo apoio" por parte do conselho de supervisão relativamente à necessidade de agir.

Este segundo corte está associado à redução de custos indiretos, que a Volkswagen estima estarem 20% acima da concorrência comparável.

Como metade desses custos correspondem a despesas com pessoal, uma "estimativa teórica", sem alterações nos custos laborais, aponta para um ajuste de cerca de 50 mil postos adicionais em todo o mundo.

Fábricas alemãs sob pressão

Entretanto, continuam por resolver as dúvidas sobre quatro unidades fabris na Alemanha, as fábricas da Volkswagen em Emden, Hannover e Zwickau, e a fábrica da Audi em Neckarsulm, onde a produção poderá terminar entre 2031 e 2034.

Blume insiste que "soluções inteligentes são sempre melhores do que fechar uma fábrica", mas admite que a Alemanha "não pode ignorar" o excesso de oferta no mercado automóvel, alimentado tanto pela concorrência chinesa como europeia.

O grupo pretende reduzir a produção global de cerca de 12 milhões de veículos por ano (nível pré-pandemia) para nove milhões, cortando também metade das variantes do seu portfólio de modelos.

Uma das alternativas em cima da mesa passa pela reconversão da fábrica de Osnabrück, de produção automóvel para produção na área da defesa, um plano que, segundo notícias recentes, terá sido travado pelo fundo soberano do Qatar, acionista da Volkswagen.

O sindicato IG Metall já reagiu de forma crítica, considerando "inaceitável" que a administração avance com novos planos de redução depois dos esforços já feitos pelos trabalhadores.

Autoeuropa sem sinais de alarme

Apesar da dimensão dos cortes anunciados na Alemanha, a fábrica da Autoeuropa, em Palmela, não deverá ser afetada.

Em declarações à Renascença, Rogério Nunes, da Comissão de Trabalhadores, explicou que, segundo a informação disponível até ao momento, a reestruturação está a ser pensada apenas para a Alemanha.

O representante dos trabalhadores manifestou solidariedade com os colegas alemães, que serão os mais afetados por este processo.

Contudo, sublinhou que, relativamente à unidade portuguesa, onde trabalham mais de quatro mil pessoas, "não estamos neste momento a vislumbrar num futuro próximo que essa redução de postos de trabalho também possa ter aqui alguma influência na nossa fábrica".