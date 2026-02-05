Atenção à mensagem que está a circular para pagamento de uma multa

Estão a circular mensagens fraudulentas (e‑mails e SMS) que alegam informar condutores sobre multas de estacionamento pendentes, mas na realidade são tentativas de burla com o objetivo de obter dados pessoais ou bancários.

Link na mensagem de burla reencaminha para página falsa

Os burlões estão a enviar mensagens, via SMS e e‑mails que parecem oficiais, usando logótipos ou nomes de entidades como a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

As mensagens informam sobre uma multa pendente e incluem até um link para pagamento. Ao clicar, as vítimas são encaminhadas para páginas falsas que imitam portais oficiais e onde são solicitados dados pessoais e bancários.

Se receber uma destas mensagens:

Não clique em links nem faça pagamentos.

Não forneça dados pessoais ou bancários.

Contacte diretamente a ANSR através de contactos oficiais (ANSR: 214 236 800 ou mail@ansr.pt).

Se já forneceu dados ou efetuou pagamento, contacte imediatamente o seu banco e reporte o incidente às autoridades competentes.

Estas fraudes usam técnicas de phishing e smishing (SMS fraudulentas) para enganar os utilizadores, criando um falso sentido de urgência e autenticidade. A melhor defesa é desconfiar de comunicações não solicitadas, mesmo que pareçam oficiais.A