Se usa o Android Auto, é melhor não atualizar o Google Maps

Ainda que cheguem a um ritmo mais lento, o Android Auto continua a mostrar problemas e bugs pouco lógicos. O mais recente está numa das apps da gigante das pesquisas, o Google Maps. É uma falha pouco lógica, mas que pode impedir a correta utilização do Google Maps no Android Auto.

É melhor não atualizar o Google Maps

Um bug no Google Maps está a fazer com que o ícone do veículo desapareça no Android Auto após uma atualização. Aqui estão algumas soluções temporárias que pode tentar agora mesmo. O Google Maps está novamente no centro de uma controvérsia no Android Auto. Nas últimas horas, foi detetado um bug que faz com que o ícone do veículo desapareça durante a navegação.

O problema não é isolado, uma vez que afeta várias versões recentes da aplicação. Por este motivo, muitos utilizadores recomendam não atualizar o Google Maps se este for utilizado regularmente com o Android Auto. De acordo com os afetados, o bug começou a surgir após a instalação de uma atualização da Google Play Store.

Em fóruns como o Reddit, a versão 16.1 está a ser apontada como a possível origem do erro, embora outros utilizadores afirmem que também ocorre em versões imediatamente anteriores. O que parece claro é que a versão mais recente disponível não corrige o problema, uma vez que a Google ainda não lançou uma correção.

Falha apenas afetará o Android Auto

Especificamente, o bug faz com que o ícone do carro desapareça, especialmente quando o utilizador sai do Google Maps para abrir outra aplicação em ecrã inteiro no Android Auto e depois regressa à navegação ou ao ecrã dividido do sistema. No entanto, quem abre o Google Maps imediatamente após ligar o telemóvel ao carro, geralmente não enfrenta este problema.

Por enquanto, existe apenas uma solução temporária. Os utilizadores afetados podem fechar o Google Maps à força no telemóvel enquanto o Android Auto estiver ativo. Isto reiniciará automaticamente a aplicação no ecrã do carro e o ícone do veículo reaparecerá normalmente.

É importante referir que o bug apenas afeta quem configurou um ícone personalizado para o veículo na navegação. Ou seja, quem utilizar a seta azul padrão não terá o problema. Quem for afetado por este bug, outra solução é voltar ao ícone clássico nas definições do telemóvel, o que impede que o bug volte a ocorrer. A Google está ciente do problema e, segundo informações, trabalha numa correção que poderá ser lançada nos próximos dias.