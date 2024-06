WhatsApp quer que use mais as mensagens de vídeo e já sabe como o fazer

O WhatsApp está em constante mudança e a receber novidades, para se tornar melhor e mais útil para os utilizadores. Uma das mais recentes novidades foram as mensagens de vídeo, que tornam a comunicação mais simples. Agora, o WhatsApp quer que os utilizadores usem ainda mais as mensagens de vídeo e já sabe como o vai fazer.

Têm sido muitas as formas que o WhatsApp criou para melhorar o serviço de mensagens e o que oferece aos utilizadores. A maioria passa por melhorar a comunicação e torná-la mais intuitiva e mais atrativa, para assim os utilizadores aumentarem a sua utilização diária e até constantes.

Uma das últimas novidades veio com as mensagens de vídeo, que permite aos utilizadores enviarem as suas gravações para os contactos. Estes podem assim dispensar a escrita de mensagens e oferecendo ainda mais do que as mensagens de áudio já ofereciam.

A mudança veio agora, com mais um complemento preparado para o WhatsApp. Falamos da possibilidade de criar respostas diretas a todas as mensagens de vídeo que forem recebidas pelos utilizadores. Um novo botão está presente junto a cada mensagem de vídeo recebida.

Ao carregar nesse botão os utilizadores abrem de imediato a interface de envio de mensagens de vídeo. Isso facilita o processo que até agora estava disponível e que obrigava a abrir a interface e a aceder aos passos necessários para realizar este processo.

Esta novidade está ainda dentro do programa beta do Android, o que significa que dentro em breve vai estar acessível a todos nas respostas. Provavelmente será uma disponibilização gradual e controlada para garantir a deteção de problemas e de situações anormais que depois são controladas.

Com este pequeno atalho presente, o envio de mensagens de vídeo fica mais simples e mais rápido. É algo que o WhatsApp pretende, para ter uma interface mais intuitiva e mais simples, algo que todos pretendem e querem dado o tempo que é passado nesta app.