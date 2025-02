É o adeus ao verde do WhatsApp! Temas de cores estão a chegar a todos os utilizadores

Todos conhecem o WhatsApp e as suas apps e interfaces. Estas têm já um legado na Internet e todos reconhecem d forma simples. Depois de muitos anos fiel ao seu verde e ao que oferecia aos utilizadores, chega finalmente a mudança. É hora de dizer adeus ao verde do WhatsApp e receber os temas de cores que estão a chegar a todos os utilizadores.

É o adeus ao verde do WhatsApp!

Há funções que ainda sejam menores marcam serviços e aplicações. Como o próprio WhatsApp refere, foram os utilizadores que pediram esta novidade. Falamos dos novos temas das conversas que podem a partir de agora serem usados para tornar as conversas únicas com balões de conversa coloridos e novos fundos.

Dentro deste novo anúncio do WhatsApp revelado agora, temos duas novidades que podem ser usadas. Estas são dedicadas a personalizar de forma única o WhatsApp e as conversas tidas na app que todos se habituaram a usar.

Temas das conversas : podem ser usadas as cores favoritas nos balões de conversa e fundos. Existem muitas opções para escolher e assim levar a personalização a um novo nível. Pode ser escolhido um dos temas predefinidos das conversas que mudam tanto o fundo como os balões ou misturar e combinar cores para se adaptar melhor ao estilo do utilizador.

: podem ser usadas as cores favoritas nos balões de conversa e fundos. Existem muitas opções para escolher e assim levar a personalização a um novo nível. Pode ser escolhido um dos temas predefinidos das conversas que mudam tanto o fundo como os balões ou misturar e combinar cores para se adaptar melhor ao estilo do utilizador. Novos fundos: pode ser adicionada alguma diversão às conversas ao escolher entre as 30 novas opções de fundos ou carregar um fundo do rolo da câmara para serem completamente únicos.

Temas de cores estão a chegar a todos

Os utilizadores podem aplicar o mesmo tema a todas as conversas ou tornar cada uma especial com diferentes temas. Seja como for, os temas das conversas só são visíveis para o próprio. No mesmo modo, é também possível alterar o tema dos canais do WhatsApp.

Para alterar o tema de todas as conversas e canais, basta aceder a Definições > Conversas > Tema predefinido das conversas. Para personalizar cada conversa individualmente, deve ser clicado no nome da conversa na parte superior do ecrã da conversa (no iOS) ou no menu de 3 pontos (no Android) > Tema da conversa.

Estas funcionalidades estão lançadas e prontas a ser usadas. Como é normal, o seu lançamento será faseado e gradual. Agora que começaram agora a ser implementadas, vão estar disponíveis a nível global nas próximas semanas.