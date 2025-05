Análise Xiaomi 15: design refinado, desempenho potente e câmaras assinadas pela Leica

O Xiaomi 15 representa a mais recente aposta da marca chinesa no segmento premium, destacando-se pelo seu design refinado, desempenho de topo e câmaras desenvolvidas em parceria com a Leica. Com o novo HyperOS 2 e o processador Snapdragon 8 Elite, este modelo promete uma experiência de utilização fluida e poderosa. Fique com a nossa análise.

Especificações Processador : Snapdragon 8 Elite (3 nm)

: Snapdragon 8 Elite (3 nm) GPU : Adreno 830

: Adreno 830 RAM : 12 GB LPDDR5X

: 12 GB LPDDR5X Armazenamento : 256 GB / 512 GB UFS 4.0

: 256 GB / 512 GB UFS 4.0 Dimensões : 152,3 x 71,2 x 8,1 mm

: 152,3 x 71,2 x 8,1 mm Peso : 191 g

: 191 g Ecrã : AMOLED LTPO de 6,36" com brilho máximo de 3200 nits

: AMOLED LTPO de 6,36" com brilho máximo de 3200 nits Resolução : 2670 × 1200 px

: 2670 × 1200 px Taxa de atualização : 1 a 120 Hz (dinâmica)

: 1 a 120 Hz (dinâmica) Câmaras traseiras: Principal: 50 MP (23 mm de distância de foco, sensor Light Fusion 900) Telefoto: 50 MP (60 mm de distância de foco) Ultra grande angular: 50 MP (14 mm de distância de foco)

Câmara frontal: 32 MP (21 mm de distância de foco)

Bateria : 5240 mAh

: 5240 mAh Carregamento : 90 W com fio / 50 W sem fios

: 90 W com fio / 50 W sem fios Cartão SIM : Dual SIM (incluindo eSIM, dependendo da região)

: Dual SIM (incluindo eSIM, dependendo da região) Software : Android 15 com HyperOS 2

: Android 15 com HyperOS 2 Suporte : NFC, USB-C 3.2, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, 5G

: NFC, USB-C 3.2, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, 5G Certificação: IP68

Na Caixa

O Xiaomi 15 é acompanhado por uma capa de proteção (plástica e flexível) que se mostra bastante eficaz na proteção do dispositivo, uma película protetora já aplicada, um cabo USB-C e documentação habitual (manual de início rápido e informações de segurança).

Já o carregador HyperCharge de 90 W só está incluído na versão global.

Construção e Design

À primeira vista, o Xiaomi 15 apresenta-se com um visual moderno e sóbrio, seguindo a linha minimalista que a marca tem vindo a adotar.

O módulo das câmaras traseiras, de formato quadrado e discreto, contrasta subtilmente com o restante corpo do telemóvel, contribuindo para um design elegante sem ser demasiado chamativo.

A moldura lateral em liga de alumínio 6M42 é agora mais arredondada e liga-se suavemente ao vidro frontal, conferindo não só um aspeto premium, mas também maior robustez estrutural. Esta escolha melhora a resistência a quedas e torções, tornando o dispositivo mais durável no uso diário.

Com dimensões compactas (152,3 × 71,2 × 8,1 mm) e um peso de apenas 191 gramas, o Xiaomi 15 é leve e muito cómodo de segurar, mesmo com uma só mão.

A traseira em vidro fosco apresenta uma textura subtil que evita a acumulação de impressões digitais e facilita bastante a limpeza do equipamento.

Na parte frontal, o ecrã ocupa praticamente toda a superfície, com molduras finas e sensores escondidos por baixo do painel, contribuindo para um visual limpo. A câmara frontal, colocada num pequeno recorte, é discreta e pouco invasiva.

O telemóvel conta com o Xiaomi Shield Glass, uma proteção desenvolvida pela própria marca para aumentar a resistência a riscos e pequenos impactos. A certificação IP68 também está presente, garantindo proteção eficaz contra água e poeiras, o que aumenta a durabilidade do dispositivo em ambientes mais exigentes.

Os botões de volume e de energia encontram-se do lado direito, oferecendo uma resposta precisa ao toque. Na parte inferior, encontram-se a porta USB-C, o altifalante principal e a ranhura para cartões SIM.

O leitor de impressões digitais está integrado no ecrã e utiliza tecnologia ultrassónica, permitindo um desbloqueio mais rápido e fiável do que as versões óticas habituais.

Ecrã

O ecrã AMOLED LTPO de 6,36 polegadas deslumbra com cores intensas e pretos profundos, apresentando uma resolução de 2670 × 1200 px e uma taxa de atualização adaptativa entre 1 e 120 Hz.

Com picos de brilho até 3200 nits, mantém-se perfeitamente legível mesmo sob luz solar direta. Suporta HDR10+ e Dolby Vision, e conta com certificação TÜV Rheinland para um conforto ocular prolongado.

Desempenho e Interface

​O Xiaomi 15 está equipado com o processador Snapdragon 8 Gen 3 Elite, aliado a 12 GB de RAM LPDDR5X, proporcionando um desempenho de topo tanto em multitarefa como em jogos exigentes.

Durante os testes, o dispositivo demonstrou uma navegação fluida e uma resposta imediata aos comandos, sem atrasos notáveis. No entanto, devido ao seu design compacto, o smartphone tende a aquecer consideravelmente sob cargas intensas, especialmente durante sessões prolongadas de jogos ou benchmarks exigentes. ​

O armazenamento interno UFS 4.0 assegura velocidades de leitura e escrita rápidas, contribuindo para uma experiência geral mais ágil.

O sistema operativo HyperOS 2, baseado no Android 15, oferece uma interface fluida e personalizável, embora venha com algum bloatware pré-instalado.

A Xiaomi garante quatro anos de atualizações de sistema e cinco anos de atualizações de segurança para este modelo. ​

Para avaliar o desempenho, recorremos ao AnTuTu Benchmark na versão V10.2.4:

Autonomia

A bateria de 5240 mAh oferece uma autonomia sólida, permitindo um dia completo de utilização intensiva.

Devido à falta do transformador hypercharge de 90 W na caixa, só nos foi possível testar a velocidade de carregamento com um transformador de 18 W que demorou cerca de 2 horas a carregar o dispositivo dos 0% aos 100%.

Além disso, o carregamento sem fios de 50 W oferece conveniência adicional.

Câmaras

As câmaras traseiras triplas, desenvolvidas em parceria com a Leica, oferecem versatilidade e qualidade fotográfica:

Principal : 50 MP com sensor Light Fusion 900, abertura f/1.62 e estabilização ótica de imagem (OIS).

: 50 MP com sensor Light Fusion 900, abertura f/1.62 e estabilização ótica de imagem (OIS). Telefoto : 50 MP com lente de 60 mm, abertura f/2.0, OIS e capacidade macro a 10 cm.

: 50 MP com lente de 60 mm, abertura f/2.0, OIS e capacidade macro a 10 cm. Ultra grande angular: 50 MP com lente de 14 mm, abertura f/2.2 e campo de visão de 115°.

Na frente, a câmara de 32 MP (f/2.0) confere selfies detalhadas e gravação de vídeo em 4K até 60 fps, contando também com HDR e gyro-EIS para maior estabilidade.

Obviamente, tal como nos modelos anteriores, a Leica está em grande destaque. Primeiro, pela qualidade da fotografia: as imagens diurnas revelam cores vívidas e naturais, com excelente reprodução de tons intermediários, e o pós-processamento com IA da Xiaomi equilibra os detalhes e a saturação.

Além disso, em ambientes de pouca luz, o OIS aliado ao modo noturno mantém o ruído fotográfico sob controlo e conserva praticamente toda a resolução original, fazendo até com que, às vezes, não se note a diferença entre uma foto noturna e uma diurna.

No registo de vídeo, o Xiaomi 15 suporta gravação em 8K a 30 fps (HDR), 4K a 60 fps (HDR10+, Dolby Vision 10 bits) e super slow-motion até 1080p@960 fps, beneficiando de estabilização híbrida que combina OIS e gyro-EIS para filmagens suaves mesmo em movimento.

Além da qualidade base das lentes, a Leica oferece estilos de cor como Leica Authentic e Leica Vibrant, bem como filtros exclusivos desenvolvidos pela marca, permitindo resultados mais fiéis ou mais expressivos conforme o gosto de cada utilizador.

Os modos Pro, Retrato, Noite e HDR facultam controlo manual de ISO, velocidade de obturação e balanço de brancos, ideal para quem quer explorar definições profissionais diretamente no smartphone.

Fique com alguns exemplos de fotografias captadas durante o dia:

Imagens originais aqui: 1 e 2.

Imagens originais aqui: 1 e 2.

E alguns exemplos de fotografias tiradas ao fim do dia, com menos luz:

Imagens originais aqui: 1, 2, 3 e 4.

Veredicto

O Xiaomi 15 é um smartphone premium que combina design sofisticado, desempenho de topo e capacidades fotográficas avançadas. Com um ecrã impressionante, autonomia robusta e carregamento rápido, é uma excelente escolha para utilizadores exigentes.

Este modelo encontra-se disponível em Portugal a partir de 949,99 euros.

Xiaomi 15