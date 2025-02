Airbus estuda a disposição de assentos de avião de nível duplo

O mundo da aviação está transformado. O conceito low cost, que atualmente é sinónimo de barato, desconfortável e minimalista, poderá ainda ter uma "evolução". Isto é, os assentos, atualmente com um espaço exíguo, poderão ter níveis, basicamente, uns em cima dos outros. A ideia de mais passageiros no mesmo avião não é nova, mas agora a Airbus está com o caso em estudo.

O que há tempos parecia ser apenas conteúdo de memes e piadas, está perto de se tornar realidade.

A Airbus está a estudar a possível adoção de bancos em níveis diferentes, aproveitando todos os espaço, inclusive em altura, para transportar mais passageiros. A aviação nunca mais será a mesma.

Mais assentos no mesmo avião

Se a imagem de capa for reveladora, o novo conceito de assento de avião de dois níveis vai mesmo acontecer. Não tenha dúvidas!

A empresa de aviação Chaise Longue, responsável pelo controverso assento de dois níveis, anunciou hoje que está a “explorar alguns conceitos na fase inicial” com o gigante da aviação Airbus.

Esta colaboração com um peso-pesado do fabrico de aviões é um passo significativo na viagem deste assento, desde o projeto de um estudante universitário até à potencial realidade no ar.

O designer e diretor-executivo da Chaise Longue, Alejandro Núñez Vicente, diz à CNN Travel que está grato à Airbus por ver “o verdadeiro potencial dos assentos de dois níveis”.

A Chaise Longue está a explorar alguns conceitos em fase inicial com a Airbus sobre soluções de assentos de dois níveis para aviões comerciais da Airbus. Dada a natureza deste nível de fase inicial, a Airbus preferiu não fazer mais comentários nesta fase.

Disse um representante da Airbus à CNN Travel.

R/C e 1.º andar

O ponto crucial do design do assento Chaise Longue de Núñez Vicente é a remoção da cabine superior para permitir dois níveis de assentos numa única cabine de avião.

Segundo afirma Núñez Vicente, a ideia é que os passageiros tenham a opção de reservar a fila de cima ou a fila de baixo e, embora o nível inferior possa parecer menos atraente nas fotografias, os passageiros de baixo poderão esticar as pernas e desfrutar de mais espaço para as pernas.

O nível superior foi também concebido para proporcionar “ângulos de reclinação maiores” e “possibilidade de esticar as pernas” do que um lugar normal de avião económico.

Núñez Vicente desenvolveu inicialmente o design para as cabinas económicas antes de, no ano passado, estrear uma versão em classe executiva/primeira classe.

Os primeiros protótipos de ambos os conceitos foram testados, as pessoas que lá se sentaram, embora o nível inferior tenha um potencial de claustrofobia, o aumento do espaço para as pernas pode anular a febre da cabina para alguns passageiros.

Núñez Vicente diz que não pode especificar o tipo de cabina que as colaborações da Airbus poderão visar - e não pode confirmar atualmente a semelhança ou diferença entre os novos conceitos e os conceitos anteriormente apresentados. Atualmente, não existem imagens de conceitos disponíveis ou detalhes sobre os novos designs.

Mas o diretor-executivo da Chaise Longue afirma que o objetivo da Chaise Longue continua a ser o mesmo:

Otimizar o espaço na cabina, tanto para os passageiros como para as companhias aéreas.

Será que socialmente, entre os possíveis passageiros, a ideia é bem aceite?

O design de Núñez Vicente tornou-se viral em mais do que uma ocasião - com alguns potenciais viajantes a dizerem piadas sobre o vento que passa, enquanto outros sugerem que o design é uma manobra cínica para amontoar mais passageiros na cabina.

O responsável pela ideia sublinha que não está a tentar erradicar completamente os assentos normais dos aviões. Ele imagina uma cabine de avião em que a Chaise Longue está no centro, ladeada por duas filas de assentos tradicionais de avião.

O facto de este conceito poder também dar à companhia aérea um novo fluxo de receitas ou uma nova forma de ganhar mais dinheiro com esses passageiros ou de colocar mais lugares. é apenas um bónus adicional.

Disse Núñez Vicente na Aviation Interiors Expo em 2024.

E, em geral, Núñez Vicente acredita no velho ditado de que não existe má publicidade. O interesse contínuo no design por parte da indústria da aviação sugere que as companhias aéreas e os fabricantes de aviões não estão perturbados pela reação negativa do assento nas redes sociais.

Todas as inovações têm muitas críticas positivas e também negativas.

Afirma Núñez Vicente, sugerindo que os opositores não afetaram o desenvolvimento do design.

Claro que há desvantagens e a das redes sociais existe. É uma desvantagem atual. Mas para ser honesto, as vantagens disto, estes assentos em dois níveis, são completamente superiores a esses inconvenientes.

Concluiu Núñez Vicente.

Núñez Vicente diz que a Chaise Longue também continua “aberta à colaboração” com outras empresas de aviação.