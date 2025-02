Xiaomi prepara-se para o lançamento global do SU7 e outros carros elétricos

A aposta da Xiaomi para os seus carros elétricos parece centrar-se por agora na China, onde a marca tem feito um sucesso muito acima do esperado. Claro que tem planos para o lançamento global destas propostas, algo que agora poderá estar mais perto. Descubra porquê.

Xiaomi prepara o lançamento global do SU7

Em março de 2024, a Xiaomi apresentou oficialmente o seu primeiro carro elétrico, o SU7 que é atualmente vendido apenas na China. Nos primeiros 230 dias no mercado, conseguiu vender 100.000 unidades. Uma publicação recente revela que a empresa estatal chinesa Sinomach anunciou que a sua subsidiária Hyperion Leasing (Tianjin) chegou a acordo com a divisão automóvel da Xiaomi. Vai comercializar o primeiro carro elétrico da marca chinesa nos principais mercados mundiais.

Embora os detalhes do acordo entre a Xiaomi e a Hyperion Leasing (Tianjin) não tenham sido revelados, tudo parece indicar que esta última irá atuar como exportadora de automóveis da Xiaomi. Vai comprar carros da fábrica e vendendo-os através dos seus canais no estrangeiro. Além disso, a Hyperion Leasing também fornecerá manutenção e suporte técnico aos carros elétricos da Xiaomi vendidos no estrangeiro.

Embora este comunicado não especifique quais os mercados que estarão em causa, o que parece claro é que o Xiaomi SU7 começará a ser vendido na Rússia em breve. Isto porque a Sinomach opera no país há algum tempo vendendo automóveis das marcas Oting e Rox Motor.

Carros elétricos em vários mercados

A Xiaomi não tinha inicialmente planeado comercializar o seu carro elétrico fora da China até pelo menos 2030. No entanto, parece que a gigante chinesa decidiu mudar a sua estratégia para melhorar a rentabilidade dos seus carros. A marca perdeu cerca de 38.000 yuans (3.700 euros) por cada carro vendido na China durante o terceiro trimestre de 2024.

No entanto, a Xiaomi pode inverter esta tendência comercializando o seu carro elétrico no estrangeiro. Com isso obterá lucro com cada veículo vendido fora da China. Um bom exemplo disso é a BYD, que ganha quatro vezes mais a vender um carro na Europa do que na China, mesmo após pagar os impostos correspondentes.

Atualmente, a Xiaomi apenas vende o Xiaomi SU7 na China. Como a procura por este modelo já ultrapassa o nível de produção, o fabricante chinês começou a construir uma nova fábrica chamada “F2”. Esta será responsável por facilitar os prazos de entrega do Xiaomi SU7 e também montar o segundo carro da empresa, o Xiaomi YU7, que chegará ao mercado chinês entre junho e julho de 2025.