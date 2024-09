PETN: o químico usado nos pagers e walkie-talkies do Hezbollah?

Na passada semana informamos sobre as explosões de pagers e walkie-talkies que fizeram vários mortos. De acordo com a informação mais recente, as baterias dos equipamentos usados pelo grupo libanês Hezbollah, poderiam ter o químico PETN. O que é?

Na passada terça-feira, uma explosão de pagers usados por membros do Hezbollah explodiram no Líbano e na Síria. Pelo menos 12 pessoas morreram e milhares ficaram feridas, incluindo membros do grupo xiita libanês Hezbollah. Na quarta-feira, 14 pessoas morreram e centenas ficaram feridas como resultado de explosões de walkie-talkies (IC-V82), novamente no Líbano. O ataque terá sido preparado por Israel durante meses.

Segundo uma fonte libanesa à Reuters, as baterias dos equipamentos adulterados, que foram usados pelo grupo armado libanês Hezbollah, tinham um composto altamente explosivo conhecido como PETN (Pentaeritritol Tetranitrato).

De referir que cerca de cinco mil pagers tinham sido vendidos ao Hezbollah por uma empresa de Taiwan há cerca de cinco meses. Israel terá criado três empresas de fachada, para a venda dos equipamentos adulterados.

No dia do ataque dos pagers, os equipamentos receberam uma mensagem às 15:30. Segundos depois, explodiram.

O PETN é um explosivo poderoso que pertence à família dos nitratos orgânicos, similar ao TNT ou à nitroglicerina. É normalmente usado em cargas explosivas militares, em munições e como explosivo plástico (ex: C4, que pode conter PETN). Também pode ser usado na mineração e em demolições controladas.

O PETN é muito sensível ao impacto, ao calor e à fricção, mas é relativamente estável em condições normais.

Na sequência dos ataques, há registo da morte de 37 pessoas.