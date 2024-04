WhatsApp cria interface para ligar a contactos que não tem guardados no smartphone

Apesar de ser uma das mais ferramentas usadas para comunicar na Internet, o WhatsApp tem ainda algumas lacunas em áreas que muitos consideram chave. Uma delas é a forma como os utilizadores podem iniciar conversas com outros utilizadores que não estejam nos seus contactos. Isso pode mudar em breve com uma novidade que está a ser preparada no WhatsApp.

Simples ter conversas com contactos externos

Apesar de todos os muitos milhões de utilizadores ativos que tem, o WhatsApp não deixa de querer alargar a sua base de utilização. Há algumas mudanças a serem preparadas para cativar novos utilizadores, mostrando que há ainda espaço para ter uma presença mais ativa.

Com esta ideia presente, o WhatsApp parece agora procurar novas formas de colocar os utilizadores a comunicar. Não é de todo um processo fácil para quem não está nas listas de contactos, mas com alguns truques já conhecidos, esta não é uma tarefa impossível.

Claro que adicionar contactos pode não ser uma solução, em especial quando estas comunicações são pontuais. Também em situações em que os utilizadores não querem criar uma relação próxima não se torna lógico fazer a adição, perdendo, no entanto, todos os extras que a app dá nesta situação.

WhatsApp terá novidade para simplificar o processo

A solução parece estar já a ser preparada, para ser apresentada mais tarde. Uma nova interface foi detetada na versão beta do WhatsApp, ainda que não esteja pública ou acessível aos utilizadores que decidiram experimentar as novidades antes de serem lançadas globalmente.

Como se pode ver, o WhatsApp prepara-se para trazer um marcador numérico, à imagem de qualquer app de Telefone. Esta deverá permitir que os utilizadores liguem para todos os números com quem querem contactar, ainda que parecendo ser apenas para as chamadas de voz deste serviço.

Não ficam ainda claros quais vão ser os pontos de ação deste novo marcador no WhatsApp ou se já uma interface similar a ser preparada para as conversas de texto. A verdade é que esta é uma novidade importante e que abre a porta para uma comunicação muito mais direta no WhatsApp e sem alguma da confusão que pode estar associada.