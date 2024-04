Baterias dos carros elétricos raramente falham ao longo dos anos

Uma das preocupações dos possíveis proprietários dos carros elétricos relaciona-se com a bateria, quando esta chegar ao fim de vida. Contudo, com o passar do tempo as notícias são boas: as baterias dos elétricos são cada vez mais fiáveis.

Estudo revela que as baterias raramente falham

Um dos maiores boatos das redes sociais é que as baterias dos carros elétricos terão de ser substituídas ao fim de alguns anos, com custos elevados para os seus proprietários. Contudo, os dados estão a provar que os críticos estão errados e, de acordo com informações compiladas por analistas, as baterias falham muito pouco e estão a falhar cada vez menos.

O estudo foi realizado pela empresa de consultoria Recurrent, que compilou dados de cerca de 15.000 carros elétricos de 2011 a 2023, e mostrou que na primeira geração (2011-2015), as substituições de baterias devido a avarias foram muito mais elevadas do que nas gerações posteriores.

De acordo com os dados da Recurrent, em 2011, a taxa de avarias das baterias atingiu o seu pior valor, 7,5%. Mas, a partir daí, os números têm vindo a melhorar gradualmente e, nos anos seguintes, passaram de 1,6% para 4,4%, o que indica que a melhoria da experiência dos fabricantes de baterias levou a uma redução constante das taxas de avaria.

Como podemos ver no gráfico, a partir de 2016 registou-se uma mudança radical nas substituições de baterias devido a falhas. A partir de 2016, este valor atingiu os 0,5%, mas a maioria dos casos variou entre 0,1% e 0,3%.

Uma das principais questões é o facto de estes problemas terem sido cobertos quase inteiramente pelas garantias dos fabricantes, com coberturas diferentes.

Por exemplo, a Renault ofereceu ao seu ZOE 8 anos ou 160 000 km para a sua bateria, ou garantia ilimitada para o ZOE nas versões de aluguer com bateria. O mesmo para o BMW i3, Opel Ampera, Volkswagen e-Golf, 8 anos ou 160.000 km. Por sua vez, a Tesla ofereceu 8 anos de cobertura ilimitada de quilómetros nos seus primeiros modelos Model S e X.

O relatório indica que a melhoria do desempenho das baterias em termos de fiabilidade é impulsionada por fatores como: a experiência que os fabricantes de baterias estão a acumular ao longo dos anos, a evolução de uma tecnologia cada vez mais madura, bem como outros fatores como o arrefecimento líquido ativo das baterias, novas estratégias de gestão térmica, bem como a chegada de novas químicas como as LFPs robustas e fiáveis.

Por modelo, a taxa mais elevada de avarias de baterias foi observada nos primeiros Tesla Model S e Nissan LEAF. Pioneiros cujos proprietários sofreram particularmente com a menor fiabilidade das primeiras gerações de baterias.

2013 Tesla Model S (8,5%)

2014 Tesla Model S (7,3%)

2015 Tesla Model S (3,5%)

2011 Nissan LEAF (8,3%)

2012 Nissan LEAF (3,5%)

Como podemos ver no gráfico a seguir, os piores valores de erro de bateria são contabilizados por dois modelos, o Chevrolet Bolt, Bolt EUV, e o Hyundai Kauai (Kona).

Isto deve-se ao facto de ambos terem sofrido uma falha de produção nas suas baterias LG. Este erro levou a uma recolha maciça para substituir as baterias defeituosas, que causaram vários incêndios.

Também na zona quente estão o Nissan LEAF e o Tesla Model S, que, como já foi referido, foram dos primeiros a chegar e dos primeiros a passar pelo duro processo de aprendizagem inicial. Especialmente no caso do LEAF, cuja degradação foi muito significativa.

Os restantes veículos quase não tiveram problemas com a sua bateria, numa tendência que está a diminuir com taxas de erro mínimas que, em 2023, atingiram apenas 0,1%.