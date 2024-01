Apesar de estarem cada vez mais presentes nas estradas, há ainda muito por descobrir sobre o comportamento dos carros elétricos. Estes têm particularidades únicas associadas às tecnologias presentes e à forma como funcionam. Uma das mais recentes pode assustar muitos condutores, mas, na verdade, é perfeitamente normal. Falamos do facto de alguns Tesla deita fumo quando estão a carregar.

Como é já sobejamente sabido, todos os carros elétricos, e não apenas os Tesla, têm comportamentos diferentes tanto no frio como no calor. Não são apenas as baterias a terem estas reações, mas muitos mais elementos comportam-se de forma diferente nestas condições.

Algo que tem surgido agora, e como resultado do inverno, é um crescente número de queixas e de chamadas para os bombeiros. O relatado é que os Tesla, ao carregarem, começam a libertar fumo, algo que não é de todos normal para os condutores habituados aos veículos tradicionais.

Not the evening I had hoped for. While charging at a @tesla supercharger, my car unexpectedly started emitting smoke. I exited the vehicle and unplugged it from the supercharger. I called 911, and the police and fire departments were dispatched. Adding to the frustration, the… pic.twitter.com/UyExTaUWrG