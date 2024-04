Hyundai desenvolve película inovadora de nano-refrigerante

A Hyundai desenvolveu uma película inovadora de nano-refrigerante para reduzir as temperaturas no interior dos veículos. Nalgumas épocas do ano e, em certos países, praticamente durante todo o ano, o interior dos veículos atinge mais de 50 °C.

A Hyundai Motor lançou recentemente uma inovação significativa no mercado automóvel com a sua nova película Nano Cooling, uma tecnologia revolucionária concebida para melhorar significativamente o desempenho de arrefecimento do interior dos veículos em comparação com as películas coloridas convencionais.

Combinando os avanços em nanoestruturas com uma eficácia impressionante em climas quentes e secos, esta tecnologia está preparada para transformar a experiência de condução em regiões onde as temperaturas elevadas são um desafio constante.

Tecnologia e benefícios

A película de arrefecimento Hyundai Nano Cooling Film maximiza a dissipação de calor através de uma nanoestrutura com características excecionais de transferência de calor. Sendo transparente, permite uma visão clara e desobstruída, o que representa uma melhoria significativa em relação às películas de cor escura que podem afetar a visibilidade noturna e acumular calor no interior do veículo.

A película é composta por três camadas que atuam seletivamente para bloquear ou emitir determinados comprimentos de onda do calor solar.

A camada exterior irradia calor nos comprimentos de onda do infravermelho médio do interior para o exterior do veículo, enquanto as duas camadas interiores refletem o calor recebido nos comprimentos de onda do infravermelho próximo. Isto reduz significativamente a quantidade de calor que chega ao interior do veículo, baixando efetivamente a temperatura interna.

Impacto ambiental e redução do consumo de energia

Além de melhorar o conforto no interior do veículo, a película de arrefecimento Nano Cooling Film contribui para a sustentabilidade ao reduzir a necessidade de ar condicionado, o que, por sua vez, reduz o consumo de energia e as emissões de carbono.

Isto é especialmente relevante para os mercados em climas quentes, onde o ar condicionado pode ser responsável por uma parte significativa do consumo de energia do veículo.

A Hyundai Motor escolheu Lahore, no Paquistão, para lançar a campanha "Made Cooler By Hyundai", aplicando a película em 70 veículos de clientes.

Em Lahore, onde as temperaturas diárias no verão podem ultrapassar os 50 °C, a aplicação de películas coloridas nos vidros é proibida por razões de segurança. A película Nano Cooling Film oferece uma solução ideal, reduzindo a temperatura interior em mais de 10 °C sem obscurecer as janelas, em conformidade com os regulamentos locais.

Estudos e resultados

Estudos efetuados pela Hyundai Motor demonstraram que a película Nano Cooling Film pode reduzir a temperatura junto à cabeça do condutor até 10,98 °C em comparação com as películas coloridas convencionais, e até 12,33 °C em comparação com veículos sem qualquer coloração. Isto demonstra não só uma melhoria no conforto, mas também na segurança da condução.

Com os dados empíricos recolhidos nesta campanha-piloto, a Hyundai Motor planeia garantir a qualidade da película e, em seguida, iniciar a produção em massa.

Esta abordagem não só destaca a inovação dos materiais avançados da empresa, como também sublinha o seu empenho no desenvolvimento sustentável e na melhoria contínua da experiência de condução em todo o mundo.