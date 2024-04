Chinesa Geely revela o primeiro carro de drifting alimentado com IA do mundo

A Geely Auto, fabricante chinesa de veículos elétricos, acaba de divulgar um vídeo do seu mais recente veículo driverless (sem condutor) alimentado por inteligência artificial (IA) a andar no gelo e na neve. Publicado no Weibo, a Geely chamou-lhe "a primeira tecnologia de drifting sem condutor do mundo".

Geely mostra o seu poderoso carro em ação

No vídeo, a Geely apresentou um veículo de teste que efetuou uma condução autónoma não tripulada na neve e no gelo, que a empresa afirma ser comparável ao desempenho de um piloto profissional de carros de corrida.

O drifting sem condutor é um aspeto significativo da tecnologia de chassis digitais de IA da Geely, demonstrando as capacidades de fusão entre domínios da Geely em grandes modelos de IA, chassis digitais e condução inteligente.

A Geely Auto é uma das principais marcas de automóveis do Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. Além de produzir a sua própria linha de veículos elétricos, a empresa também detém participações em várias outras marcas bem conhecidas, como a ZEEKR, a Volvo, a Lotus e a Polestar.

[Vídeo original]

Uma "estreia mundial"

De acordo com o CnEVPost, a Geely afirmou que o novo chassis possui tecnologia avançada que lhe permite executar técnicas de condução agressivas. Isto inclui um algoritmo de modelo de perceção de grande dimensão (LLM) que está integrado com capacidades de software e hardware.

Estes trabalham em conjunto para criar um sistema completo que pode detetar e prever o estado do veículo em tempo real, tornando-o comparável a um condutor profissional. Além disso, o sistema de direção por fios do automóvel permite um controlo preciso da direção com ajustes feitos em milissegundos.

Como relata o Electrek, este novo modelo de carro é capaz de realizar drifting autónomo, ao mesmo tempo que oferece aos passageiros características de segurança avançadas e assistência ao condutor. Mesmo que os passageiros não prefiram fazer drifting, o carro pode ajudá-los a navegar com facilidade e mantê-los seguros.

"Os veículos elétricos inteligentes baseados na tecnologia de drifting sem condutor podem oferecer aos utilizadores um nível mais elevado de segurança com assistência de segurança inteligente, como a prevenção ativa mais potente e a travagem ativa.

Explica a Geely.

Este veículo elétrico com IA da Geely é a primeira demonstração pública de proezas tecnológicas da empresa nos últimos anos. Trata-se de uma grande mudança em termos de relações públicas, uma vez que a empresa tende a manter um perfil relativamente discreto, apesar de ser um dos maiores fabricantes de automóveis privados da China.

