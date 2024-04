Dica: como saber se alguém o bloqueou no iMessage

Enviou algumas mensagens de texto no iMessage mas não recebeu resposta? Pode ficar preocupado e perguntar-se se a outra pessoa o bloqueou. Deixamos alguns sinais que podem indicar que está bloqueado no iMessage.

1. A sua iMessage é enviada como uma mensagem de texto

Normalmente, os "balões" de texto do iMessage são azuis. Se a sua iMessage for enviada como uma mensagem de texto SMS verde, é possível que esteja bloqueado. É por isso que o iPhone não consegue reconhecer o dispositivo Apple da pessoa e enviar-lhe uma iMessage com êxito.

No entanto, também existem outras razões para que a iMessage seja enviada como mensagem de texto. Por exemplo, se o dispositivo Apple da outra pessoa não estiver ligado à Internet, a aplicação Mensagens volta a utilizar o SMS e envia a mensagem como um balão de texto verde.

2. Os recibos de leitura não estão a aparecer

Normalmente, depois de enviar uma iMessage, aparece um recibo de leitura que indica quando é que a outra pessoa a abriu. Se estiver bloqueado no iMessage, os recibos de leitura deixarão de aparecer porque o texto nunca chegou ao dispositivo da outra pessoa. No máximo, verá o estado "Entregue" se o dispositivo tiver recebido a sua iMessage antes de o ter bloqueado.

Ainda assim, uma razão inocente para os recibos de leitura não aparecerem é o facto de o seu contacto os ter desativado por motivos de privacidade. Trata-se de uma definição comum para os utilizadores de smartphones que preferem a privacidade de ler e responder a mensagens ao seu próprio ritmo.

Se a ligação à Internet do destinatário for irregular, um texto azul do iMessage que enviou pode também não ter o estado "Lida" ou "Entregue" durante algum tempo.

3. Não consegue contactar por chamada ou através de outras apps

Se alguém o bloqueou no iMessage, terá de bloquear totalmente o seu número de telefone. É impossível para os utilizadores bloquear uma pessoa no iMessage e, ao mesmo tempo, permitir chamadas dessa pessoa.

Por isso, para testar se está bloqueado, tente ligar para o seu contacto. Se não conseguir telefonar-lhe e já não conseguir encontrar o seu perfil nas redes sociais, infelizmente, isso pode significar que a pessoa o bloqueou em todo o lado para evitar que entre em contacto com ela.

4. Pode contactar a partir de outros números

Se conseguir enviar uma iMessage e ligar para o seu contacto normalmente a partir do telefone de outra pessoa, isso pode significar que a outra parte o bloqueou especificamente.

No entanto, antes de tirar conclusões precipitadas, verifique se o problema está no seu dispositivo e nas respetivas definições. De vez em quando, os smartphones apresentam problemas, fazendo com que o iMessage não funcione e os utilizadores não consigam fazer chamadas nos seus iPhones.

Se se deparar com os quatro problemas que enumerámos neste artigo, é seguro assumir que o seu contacto o bloqueou no iMessage. Caso contrário, pode ser simplesmente porque a outra pessoa está ocupada com o trabalho e precisa de algum tempo para si.

