Como criar os seus stickers personalizados no WhatsApp Web

Os stickers são uma forma divertida e original de expressar emoções ou responder a alguém numa conversa sem utilizar palavras. Ao contrário dos emojis, pode ser a personagem principal dos seus próprios stickers. Criá-los no WhatsApp é bastante fácil. Veja como.

Há uns anos, criar stickers exigia aplicações externas. Contudo, agora, só precisa de alguns minutos, algumas boas fotografias e um pouco de experiência para encher as suas conversas no WhatsApp com stickers.

Atualmente existem os pacotes de stickers do WhatsApp que pode descarregar e utilizar nas suas conversas. Existem inúmeros e todos os dias são adicionados novos para coincidir com o lançamento de filmes ou séries. No final de 2021, o WhatsApp incluiu um criador de stickers para o WhatsApp Web.

Há algum tempo que o WhatsApp para iPhone também tem o seu próprio criador de stickers integrado. O WhatsApp para Android terá de esperar. Assim, para além de adicionar os stickers que o WhatsApp oferece, pode utilizar as suas próprias imagens e fotografias para animar as suas conversas. Um processo que não demorará muito tempo, uma vez que a ferramenta é praticamente automática.

Como criar os seus próprios stickers no WhatsApp (Web)

O processo é simples:

1. Entre em qualquer conversa.

2. Clique no ícone do emoji e verá o histórico de emojis e stickers que utilizou anteriormente no WhatsApp.

3. Para abrir o criador, só tem de clicar no botão "Criar".

4. Agora, escolha uma fotografia ou imagem que tenha guardada no seu PC e clique em "Abrir".

5. Utilizando o ícone da tesoura, faça um círculo à volta do elemento da fotografia que pretende colocar no seu sticker e clique Enter.

A marca vermelha tornar-se-á a margem branca que é comum em muitos stickers. Quando tiver o sticker que quer, pode adicionar emojis, escrever texto por cima, com diferentes tipos de letra e cores, desenhar, etc. E se cometer um erro, pode desfazer e refazer todas as ações de edição.

6. Quando terminar de criar o sticker, clique no botão Enviar.

O seu sticker personalizado foi finalmente enviado.

Pode criar uma conversa consigo próprio para utilizar como campo de teste. Caso contrário, uma vez criado um autocolante, este não pode ser editado. Para efetuar alterações, terá de voltar a carregar a imagem de inspiração e editá-la novamente.

