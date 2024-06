Nvidia ultrapassa Microsoft e Apple e torna-se a empresa mais valiosa do mundo

A Inteligência Artificial foi a rampa de lançamento que colocou a Nvidia como a empresa mais apetecível atualmente no mundo da tecnologia. O resultado não tardou e a empresa ultrapassou as gigantes Microsoft e Apple, tornando-se na mais valiosa do mundo.

Nvidia entra para o 3-trillion-dollar baby club

A Nvidia acaba de ultrapassar a Microsoft em valor de mercado, tornando-se a empresa mais valiosa do mundo. As ações da fabricante de chips seguem a somar 3,4% na sessão desta terça-feira, 18 de junho, para 135,57 dólares, com um valor bolsista de 3,34 biliões de dólares – o que faz dela a empresa mais valiosa pela primeira vez na sua história.

Já a Microsoft apresenta agora um "market cap" de 3,33 biliões de dólares, seguindo-se a Apple com 3,27 biliões de dólares. As três tecnológicas são as únicas que atualmente fazem parte do clube "3-trillion-dollar baby".

No boom do otimismo com a inteligência artificial generativa, as ações da Nvidia saltaram 209% este ano – especialmente depois que a empresa divulgou os lucros do primeiro trimestre no mês passado.

A Nvidia apresentou um lucro 628% maior na comparação anual, de 14,8 milhões de dólares. O lucro por ação, por sua vez, foi 6,12 dólares – acima do consenso de mercado, que era de 5,60 dólares.

Qual a razão para tanto entusiasmo pela marca?

A Nvidia é uma das principais promotoras de tecnologia para o mercado de IA – a Microsoft, a propósito, é uma das suas clientes.

O destaque em produtos vai para as unidades de processamento gráfico (GPU), chips essenciais para jogos, mineração de criptomoedas e também para a IA. O foco da empresa no universo de inteligência artificial chamou a atenção de Wall Street e, desde então, a empresa tornou-se uma das mais apetecidas da bolsa.