Viajar de avião é, para muitos, sinónimo de segurança e conforto. No entanto o ar que os passageiros respiram antes de o avião levantar voo tem vindo a ser estudado. Segundo informações recentes, o ar que respira antes de levantar voo pode ser o “mais perigoso”.

De acordo com especialistas em qualidade do ar, é precisamente durante o tempo em que a aeronave se encontra no solo que os níveis de poluição dentro da cabine podem atingir valores preocupantes.

O problema está no solo, não no ar

Enquanto o avião permanece estacionado ou em movimento lento na pista, o sistema de ventilação nem sempre está a funcionar em pleno. Nestas fases, a cabine pode receber ar proveniente do exterior, onde existe uma elevada concentração de partículas poluentes resultantes dos motores das aeronaves, veículos de apoio em terra e restantes operações aeroportuárias.

Estudos indicam que, nestes momentos, a concentração de partículas ultrafinas pode ser significativamente superior à registada durante o voo em altitude. Estas partículas são suficientemente pequenas para penetrar profundamente nos pulmões e, em alguns casos, entrar na corrente sanguínea.

A situação melhora assim que o avião atinge a altitude de cruzeiro. A maioria das aeronaves modernas está equipada com filtros HEPA, semelhantes aos usados em hospitais, capazes de remover uma grande percentagem de partículas, bactérias e outros contaminantes do ar.

Para a maioria dos passageiros ocasionais, este fator não representa um risco significativo. No entanto, pessoas com problemas respiratórios, doenças cardiovasculares ou que viajem com muita frequência podem estar mais expostas aos efeitos acumulados da poluição.