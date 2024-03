A.B.A. chega a Guilty Gear -Strive

Guilty Gear -Strive- acabou de adquirir uma nova personagem com a chegada de A.B.A, a terceira personagem do Passe de Temporada 3. Venham saber mais...

Guilty Gear -Strive- acaba de adquirir uma nova personagem jogável com a chegada de A.B.A, a terceira personagem do Passe de Temporada 3.

A.B.A, o homúnculo nascido num laboratório, luta com Paracelso, um machado que ficou com a forma de uma chave. Ela também se pode transformar em Jealous Rage, durante o qual o seu movimento é muito melhorado, bem como os seus movimentos normais, especiais e Overdrive.

Com a disponibilidade de A.B.A, uma nova etapa de batalha, "Fallen Prayer, Engulfed Lives" está disponível como parte do Passe de Temporada 3 ou vendido individualmente.

A.B.A é a terceira personagem de Guilty Gear -Strive- Season Pass 3, com Elphelt e Johnny.

O Passe de Temporada 3 contém estas três personagens com uma quarta a ser revelada mais tarde, bem como dois novos estágios de batalha, o Pacote de Cores Adicionais #3 e o Bónus de Compra do Passe de Temporada 3 (que contém cores de kits adicionais). Todas as personagens do Passe de Temporada 3 podem ser comprados separadamente.

Guilty Gear -Strive- está disponível para a PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox Game Pass, Xbox Series X|S e Xbox One.