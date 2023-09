Vendas da consola PlayStation 5 aumentaram 200% na Europa

Ninguém duvida da popularidade das consolas de jogos da Sony, sendo este um dos equipamentos gaming mais desejados pelos jogadores em todo o mundo. E as notícias recentes mostram bem esse desejo, pois as vendas da nova PlayStation 5 aumentaram 200% na Europa.

Vendas da PlayStation 5 aumentaram 200% na Europa

O setor dos videojogos já conta com uma grande variedade de opções de hardware para os diferentes objetivos dos jogadores. Mas há alguns nomes que se destacam, como a PlayStation, a Xbox e a Nintendo Switch, sendo esta última a mais vendida de todas em todo o mundo.

Mas há agora dados recentes interessantes sobre o panorama das consolas de mesa, sendo revelado que as vendas da nova PlayStation 5 da Sony aumentaram quase 200% na Europa durante o passado mês de agosto, comparativamente a agosto de 2022, ao mesmo tempo que a procura pela Xbox da Microsoft tem descido.

Para além de ser realmente uma das melhores consolas de jogos da atualidade, o facto de estar constantemente atualizada também favorece o interesse dos utilizadores neste equipamento. Relembramos que recentemente a PS5 recebeu uma atualiação que permite à consola receber SSDs com até 8 GB de capacidade, entre outras novidades.

E mesmo que estejamos a viver uma fase económica mais crítica a nível global, já vimos que isso acaba por não condicionar a compra de equipamentos tecnológicos mais caros, pois também o novo topo de gama iPhone 15 Pro Max da Apple esgotou nalguns países logo depois do seu anúncio.

No que respeita aos jogos em si, o FIFA 23 foi o mais vendido, muito graças à sua versão para a Switch. Já na Europa, o líder da tabela é o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.