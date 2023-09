PlayStation 5 recebe atualização e já permite SSDs externos com até 8 TB de capacidade

A PlayStation 5 é atualmente uma das consolas de jogos mais desejadas em todo o mundo. E depois de vários problemas, muito devido à pandemia, que limitaram significativamente a sua disponibilidade, agora o equipamento da Sony já pode ser encontrado com facilidade no mercado. Recentemente a PS5 recebeu uma nova atualização e, entre outras novidades, agora já suporta SSDs externos com uma capacidade de até 8 TB.

Nova atualização para a PlayStation 5

A Sony anunciou recentemente o lançamento de uma nova atualização para o software da sua popular consola de jogos da última geração, a PlayStation 5. E um dos destaques destas melhorias está na possibilidade de agora o equipamento conseguir suportar a utilização de discos SSDs externos com até 8 TB de capacidade de armazenamento. Até aqui, essa capacidade era de 4 TB, portanto agora será possível alargar a mesma até ao dobro.

A capacidade de armazenamento acaba por ser uma dor de cabeça para os jogadores, uma vez que os jogos estão cada vez mais pesados, devido sobretudo às suas características e qualidade gráfica que oferecem, o que exige um maior espaço para serem alojados e jogados nas diferentes máquinas. Como tal, com esta nova atualização, os jogadores já não precisam de apagar alguns conteúdos ou fazer uma seleção entre os vários jogos presentes na consola.

Para além desta alteração, a atualização também traz novidades ao nível da acessibilidade, áudio e sociais. Agora, por exemplo, o utilizador já poderá usar um segundo comando DualSense, juntamente com o principal, para diveros fins, como ajudar um jogador com menos experiência a ultrapassar algum desafio mais compelxo do jogo, entre outras situações.

Outra novidade faz com que o PS Remote Play se torne compatível com mais dispositivos do sistema Android, nomeadamente Android TV OS 12. Existem também agora novas opções de áudio que possibilitam ao jogador desfrutar de áudio 3D do Tempest 3D AudioTech em dispositivos HDMI compatíveis com Dolby Atmos.

Pode conferir todas as novidades da nova atualização para a PlayStation 5 aqui.