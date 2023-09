A Microsoft tem aproveitado as atualizações constantes do Windows 11 para trazer muitas melhorias e novidades a várias ferramentas deste sistema. A mais recente, apresentada esta semana, vem trazer muitas novidades para tratar imagens captadas no Windows 11.

A cada nova versão do Windows 11, a maioria dedicada ao programa Insiders, a Microsoft reforça as novidades. Estas surgem naturalmente e integradas nas apps que o utilizador tem no sistema que deverá ser em breve o mais usado nos PCs e em todos os equipamentos suportados.

Com a atualização que a Microsoft lançou para o Snipping Tool, dedicada às versões Canary e Dev do programa Insiders do Windows 11 destacam-se algumas mudanças. Estas estão na captação de imagens e o que é feito com elas depois, pelas mãos dos utilizadores, mas de forma automática.

Em primeiro lugar, os utilizadores passam a poder detetar texto diretamente do Snipping Tool. A nova capacidade de OCR dá uma libertada importante, ainda que acompanhada de outras funcionalidades. Podem de imediato copiar o texto detetado ou esconder informação sensível.

Assim, e de forma completamente automática, os utilizadores podem aceder a todo o texto presente em qualquer imagem captada. A capacidade de esconder o texto nas imagens é também importante para ser segura a partilha de destas a outros utilizadores, sem o receito de passar informação pessoal ou sensível.

Outra novidade está no Phone Link, que também tem uma nova versão. Esta irá apresentar uma notificação no Windows 11 sempre que uma nova imagem ou fotografia for tirada no smartphone. Assim, estas podem ser editadas nas apps do Windows de imediato e até partilhadas.

Estas novidades da Microsoft vão agora ser testadas por todos os que estão no programa Insiders, para mais tarde serem integradas numa atualização futura. Assim, as imagens captadas e até as fotografias tiradas podem ser trabalhadas de imediato no Windows 11, garantindo o acesso ao texto ou protegendo a informação ali presente.