Windows 11: novidade da Microsoft torna mais simples reinstalar o sistema

A Microsoft tem melhorado o Windows 11 e preparado ferramentas e novas opções para o tornarem ainda melhor. Uma das funções mais complicadas é a reinstalação do sistema, pelos passos e o processo a que obriga. Isso ficará mais simples em breve, com uma novidade que vai tornar mais simples reinstalar o Windows 11.

Microsoft torna mais simples reinstalar o Windows 11

O Windows 11 está a preparar um novo método de recuperação que o fará esquecer as unidades USB e outros processos complicados. A Microsoft irá dar ao seu sistema operativo uma funcionalidade que permitirá a reinstalação automática ao ligar-se à internet. E o melhor de tudo é que funcionará mesmo que o computador não arranque.

A funcionalidade em questão chama-se Cloud Rebuild e já está disponível para o programa Insider como parte da versão 26300.8772 do Windows 11. Será capaz de recuperar um PC após uma falha grave sem a necessidade de ferramentas externas. Segundo a Microsoft, a nova funcionalidade do Windows 11 permite uma reinstalação completa, sem necessidade de descarregar o sistema operativo ou uma pen drive para forçar a recuperação.

Como já foi referido, o ponto crucial é que o método funciona mesmo que o processo de arranque do PC esteja corrompido e não possa ser iniciado normalmente. A reconstrução na nuvem descarrega tanto a imagem do Windows de destino como os controladores de dispositivo do Windows Update, de modo a que o dispositivo volte a funcionar em pleno sem a depender do estado do sistema operativo atualmente instalado.

Basta uma ligação à Internet para realizar o processo

A nova opção estará integrada no Ambiente de Recuperação do Windows 11, juntamente com as restantes ferramentas que o software oferece em caso de falha. A Microsoft indica que, ao escolher a opção "Recriação na Nuvem", os utilizadores poderão ligar os seus computadores à rede através de um cabo Ethernet ou Wi-Fi. De seguida, terão de selecionar a versão do sistema operativo que pretendem descarregar e aceitar os avisos de perda de dados.

Se a funcionalidade funcionar conforme prometido pela Microsoft, o PC deverá estar pronto a utilizar com os controladores já instalados assim que o procedimento estiver concluído. Como o Cloud Rebuild é uma reinstalação completa do Windows 11, apaga todas as informações armazenadas no disco rígido . Assim, quaisquer documentos ou aplicações previamente instalados na unidade do sistema serão eliminados.

Por enquanto, o novo método de recuperação está disponível numa versão experimental do Windows 11. É razoável esperar que chegue à versão estável do sistema operativo nas próximas semanas ou meses. A Microsoft ainda não confirmou quanto tempo levará a implementação, pelo que, por enquanto, teremos de aguardar.