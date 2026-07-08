Depois dos elétricos puros, Xiaomi cria marca para carros com motor a gasolina

A Xiaomi está a preparar mais uma investida no setor automóvel e, desta vez, fá-lo-á com uma marca totalmente nova. Depois do sucesso do SU7, a empresa confirmou oficialmente que a sua linha de veículos elétricos de autonomia estendida (em inglês, EREV) vai nascer sob o nome Sky Nomad.

A Xiaomi Auto mudou por completo o panorama automóvel chinês em 2024, quando lançou o SU7 e mostrou que uma recém-chegada ao setor conseguia mesmo disputar quota de mercado com as gigantes já instaladas.

Depois vieram o SU7 Ultra, focado em desempenho, e o crossover YU7. Agora, a marca prepara-se para expandir horizontes com um segmento totalmente diferente: veículos espaçosos e confortáveis, pensados para famílias e viagens longas.

Foi para este nicho que nasceu a Sky Nomad, cujo nome oficial em chinês é Xiaomi Pengcheng e significa algo como "a procurar céu".

A confirmação foi feita hoje, através do lançamento de uma página oficial da marca no WeChat, ainda sem conteúdo publicado, mas já acompanhada de uma campanha publicitária em ecrãs urbanos por toda a China, segundo a imprensa chinesa.

O primeiro modelo da nova marca

O primeiro carro a ser assinado pela Sky Nomad chama-se N90. Trata-se de um SUV de grandes dimensões, equipado com um motor de gasolina turbo de 1.5 litros que funciona exclusivamente como gerador, ou seja, não transmite qualquer força diretamente às rodas, servindo apenas para carregar a bateria e alimentar os motores elétricos.

Essa bateria deverá ter uma capacidade superior a 70 kWh, suficiente para garantir entre 400 e 500 km de autonomia apenas em modo elétrico.

Somando o alcance do motor a gasolina, a autonomia combinada do N90 poderá ultrapassar os 1500 km.

Em termos de dimensões, o N90 deverá chegar com 5,3 metros de comprimento e 3,1 metros de distância entre eixos. É expectável que o modelo esteja disponível em configurações de cinco e sete lugares, seguindo a tendência já comum entre outras fabricantes chinesas.

Design robusto e tecnologia à vista

Visualmente, o N90 aposta em faróis de formato retangular, uma grelha frontal em forma de trapézio e entradas de ar bem visíveis em ambos os lados do para-choques.

O capô elevado, o LiDAR montado no tejadilho e os estribos elétricos completam um conjunto que sugere um posicionamento premium dentro do catálogo Xiaomi.

Mais detalhes deverão ser revelados à medida que se aproximar a data de lançamento oficial.

Entenda o conceito que a Xiaomi vai explorar com a Sky Nomad

Um EREV (Extended-Range Electric Vehicle, ou veículo elétrico de autonomia estendida) é, no fundo, um carro elétrico que transporta consigo um pequeno motor a gasolina que nunca move as rodas diretamente.

O carro é sempre impulsionado pelos motores elétricos, tal como um elétrico puro, e é sempre a bateria que os alimenta.

Quando a bateria começa a ficar fraca, o motor a gasolina entra em ação, não para empurrar o carro, mas apenas para gerar eletricidade e continuar a alimentar o sistema elétrico.

Na prática, isto significa que, no dia a dia, para trajetos curtos, um modelo EREV deverá funcionar como um elétrico puro, silencioso e sem consumir gasolina.

Por sua vez, em viagens mais longas, quando não há pontos de carregamento por perto, o motor a gasolina evita que o condutor fique dependente de encontrar um carregador, estendendo consideravelmente a autonomia total do veículo.

A diferença para um híbrido tradicional é que, nestes, o motor a gasolina pode mover as rodas diretamente, além de ajudar a carregar a bateria.

Num EREV como o N90, isso nunca acontece, a propulsão é sempre 100% elétrica, e o motor a combustão funciona apenas como uma espécie de carregador portátil.

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