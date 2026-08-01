Microsoft quer mudar radicalmente os menus de contexto do Windows 11

Uma nova funcionalidade que chegará em breve ao Windows 11 irá mudar este sistema. A Microsoft quer reformular o sistema de menu de contexto do Windows 11 com um novo design compacto que os utilizadores poderão personalizar.

Microsoft quer mudar radicalmente o Windows 11

A Microsoft está a trabalhar numa grande reformulação do sistema de menu de contexto do Windows 11, concebida para corrigir problemas de desempenho e fiabilidade, permitindo aos utilizadores personalizar o que aparece no menu de contexto (clique com o botão direito do rato) em todo o sistema. A empresa está também a trabalhar num novo design de menu compacto que será mais rápido de abrir e interagir.

Um dos problemas mais frustrantes do Windows 11 atualmente é a quantidade excessiva de itens nos menus de contexto modernos. Desde o lançamento do Windows 11, os menus de contexto ficaram sobrecarregados e repletos de aplicações e ações tanto da Microsoft como de programadores de terceiros, que se podem adicionar ao menu de contexto sem a intervenção do utilizador.

Isto resultou num menu de contexto muito lento para iniciar, demorando frequentemente um ou dois segundos a aparecer quando o utilizador clica com o botão direito do rato no Explorador de Ficheiros num sistema com muitas aplicações instaladas e ações disponíveis. De acordo com fontes familiarizadas com os planos da Microsoft, a empresa está a trabalhar num novo design de menu de contexto compacto para corrigir este problema.

Menus de contexto vão ter um design compacto

Este novo menu compacto será muito mais rápido e fiável, uma vez que dispensa o carregamento de todas as ações de terceiros que o tornam lento atualmente. Além disso, no encontro do Windows Insider em Londres, a Microsoft mostrou-me uma nova funcionalidade de personalização do menu de contexto que será lançada em breve e permitirá aos utilizadores configurar quais as aplicações e ações que aparecem no menu de contexto.

Os utilizadores poderão mostrar e ocultar ações e aplicações, bem como alterar a ordem pela qual essas ações e aplicações são apresentadas no menu de contexto (clique com o botão direito do rato). O menu do Windows 11 incluirá uma nova opção "personalizar" na parte inferior, que poderá ser acedida a qualquer momento para começar a alterar as opções do menu.

Não é claro quando é que estas atualizações do menu de contexto serão anunciadas, mas numa demonstração vista, este era um código funcional e relativamente refinado. Espera-se por isso, que surja um anúncio oficial sobre estas alterações em breve. É uma ideia assente que a Microsoft espera lançar estas melhorias antes do final do ano.