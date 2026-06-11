Microsoft quer acabar de vez com o maior problema das impressoras no Windows 11

Em boa hora a Microsoft decidiu mudar a sua estratégia. Quer resolver um dos problemas mais frustrantes que afligem o Windows há décadas. Falamos da gestão de impressoras, que sempre foi repleta de erros, problemas de compatibilidade e configurações que frustram milhares de utilizadores. Por isso, a gigante tecnológica prepara uma série de melhorias para eliminar gradualmente os drivers tradicionais de terceiros no Windows 11.

O fim do problema das impressoras no Windows 11

A gigante do software decidiu renomear a sua moderna plataforma de impressão para Windows Ready Print, um sistema concebido para simplificar a instalação e utilização dos seus periféricos. Esta tecnologia, já disponível nas versões experimentais do Windows 11, elimina a necessidade de procurar software específico do fabricante. Em vez disso, a ferramenta utiliza um padrão universal, tornando a ligação de uma impressora ao seu novo PC rápida e fácil.

De acordo com uma publicação no seu site, a Microsoft irá ativar este mecanismo por defeito para todas as instalações de impressoras compatíveis no Windows 11 a partir de julho de 2026. O sistema operativo irá migrar para o Internet Printing Protocol (IPP), uma tecnologia nativa que substitui as atualizações do fabricante. Isto significa que deixará de depender do Windows Update ou dos sites dos fabricantes para descarregar controladores ou software para ativar a impressora.

A nova opção para gerir o hardware de impressão encontra-se na secção "Características Bluetooth e Dispositivos" do menu principal de definições do Windows 11. Neste separador, os utilizadores terão controlo total sobre como os componentes de software da impressora ligada são geridos. Se mantiver a caixa marcada, o PC ignorará as ferramentas do fabricante e dará sempre prioridade a uma instalação limpa e direta utilizando o protocolo padrão da Microsoft.

Microsoft vai acabar de vez com os drivers

Existe um nível adicional de segurança conhecido como Modo de Impressão Protegida do Windows. Se for ativado, o computador utilizará exclusivamente o padrão Windows Ready Print para todas as definições de impressão. A Microsoft concebeu esta opção como um ambiente seguro que bloqueia completamente o software de terceiros. Desta forma, não há que se preocupar com instabilidade ou conflitos com outros programas instalados.

De notar que as impressoras mais antigas que não suportam o protocolo universal não poderão ser instaladas se esta proteção estiver ativada. Outro pormenor importante é que os utilizadores têm a opção de desativar esta gestão, o que fará com que o Windows realize a pesquisa tradicional por programas específicos.

A ideia por detrás do Windows Ready Print chega com mais de duas décadas de atraso, quando as impressoras eram relegadas para clientes empresariais e alguns utilizadores individuais. Se esta tecnologia tivesse sido implementada na época do Windows XP, milhões de utilizadores não teriam tido necessidade de recorrer a soluções alternativas e patches para configurar os seus dispositivos. Ainda assim, a mudança é bem-vinda por quem ainda precisa de imprimir.