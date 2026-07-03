Microsoft bloqueia o Authenticator em smartphones com jailbreak

A aplicação Microsoft Authenticator oferece novos padrões de segurança, que a Internet cada vez mais precisa. Esta deixou de funcionar em alguns dispositivos com jailbreak. A Microsoft implementou um sistema de deteção para melhorar a segurança das aplicações nos smartphones em determinadas condições.

Microsoft bloqueia Authenticator no jailbreak

Quem utiliza o Microsoft Authenticator num smartphone com jailbreak deve estar atento. A Microsoft implementou um sistema de deteção para verificar se o seu dispositivo tem jailbreak ou root, de forma a impedir o seu funcionamento caso a aplicação seja utilizada com determinadas contas confidenciais.

Embora a empresa de Redmond estivesse a considerar implementar um sistema de deteção de jailbreak há várias semanas, não tinha indicado anteriormente quem seria afetado pelo bloqueio da aplicação. No entanto, a Microsoft esclareceu a situação num documento de suporte publicado no seu site.

A empresa afirma que "introduziu a deteção de jailbreak/root para contas empresariais e escolares no Microsoft Authenticator". Esta alteração foi implementada para aumentar a segurança da aplicação, impedindo que as contas empresariais ou escolares funcionem no Authenticator em dispositivos não selados.

Melhorar segurança das apps nos smartphones

Especificamente, assim que a aplicação detetar que o seu iPhone está com jailbreak ou que o seu smartphone Android está rooteado, será apresentada uma mensagem de erro indicando que a aplicação já não poderá ser utilizada com uma conta empresarial ou escolar. Além disso, não poderá adicionar uma nova conta empresarial ou escolar a esse dispositivo.

Como apontado por quem descobriu esta novidade, esta nova restrição aplica-se assim que utiliza a aplicação para gerar códigos de autenticação para a sua empresa, escola, universidade, Microsoft 365, Teams, Outlook, Azure ou a sua conta Intune.

No entanto, estas novas restrições não se aplicariam aos códigos de autenticação de terceiros armazenados na aplicação. Se o utilizar para validar um login no Facebook ou Instagram, por exemplo, o Authenticator deverá continuar a funcionar mesmo que o seu dispositivo esteja rooteado.