iPhone Ultra: Apple aumenta produção para 10 milhões de unidades

Os fãs da Apple têm um encontro marcado no segundo semestre de 2026 com um dispositivo que irá bater todos os recordes anteriores da marca. As previsões apontam agora para um aumento de 30% na produção do iPhone Ultra, apesar da crise da memória RAM, e um preço que poderá atingir os 3.000 dólares.

Apple acredita no sucesso do iPhone Ultra

Em virtude desta confiança, a empresa decidiu fazer uma alteração na cadeia de abastecimento. A Apple reviu em alta os seus planos iniciais de produção e solicitou um aumento significativo do volume de dispositivos prontos a montar aos seus parceiros. Demonstra assim o otimismo com que encara o lançamento deste novo modelo para os seus fãs.

Embora a Apple planeasse inicialmente ter entre 7 e 8 milhões de unidades do iPhone Ultra prontas para venda, a empresa pretende agora aumentar este número para 10 milhões. Isto traduz-se num aumento de aproximadamente 30% nos pedidos de produção deste primeiro telefone dobrável. No entanto, esta exclusividade terá um preço elevado, uma vez que as projecções apontam para um preço a rondar os 2.500 dólares.

A ideia sobre este aumento do volume de produção vem de uma reportagem publicada pelo Nikkei Asia. De acordo com os dados internos obtidos pela publicação asiática, a Apple deixa claro que a sua estratégia deve ser pautada pela ambição. Isto apesar do momento turbulento no mercado da tecnologia de consumo, que obrigou também a empresa a aumentar o preço de vários produtos no seu catálogo .

Aumento da produção é aposta clara no sucesso

Esta revisão referente ao volume de produtos prontos para envio não se limita ao iPhone Ultra. O mesmo relatório destaca que a Apple também solicitou um aumento na produção dos próximos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max para 70 milhões de unidades. Ao somar os aparelhos já fabricados no primeiro semestre do ano e atualmente disponíveis no mercado, o volume total de encomendas da empresa chega aos 220 milhões de unidades.

Esta elevada capacidade de produção obrigou a Apple a recorrer às cadeias de abastecimento numa altura complexa, com uma oferta limitada e custos elevados, principalmente em relação à memória RAM. É por isso que o preço dos novos dispositivos da empresa de Cupertino vai aumentar. É um fator que, sem dúvida, chamará bastante a atenção do público enquanto aguardam por detalhes sobre o iPhone Ultra.

As indicações iniciais apontam para um preço inicial de 2.500 dólares para o primeiro iPhone dobrável da Apple. No entanto, o preço pode subir para cerca de 3.000 dólares para uma configuração com maior armazenamento, de acordo com a IDC. Setembro será o mês em que se vai descobrir com certeza e se verá se as fugas e rumores foram exatos, otimistas ou subestimadas no preço do primeiro iPhone dobrável.