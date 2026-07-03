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iPhone Ultra: Apple aumenta produção para 10 milhões de unidades

· Apple 2 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Filipe says:
    3 de Julho de 2026 às 08:31

    2.500€ por um telemóvel, ainda diziam se a Apple aumentasse os preços não vendia, eu acho que mesmo que seja 3500€ vai vender na mesma!
    A marca que os bancos mais adoram!

    Responder
    • Ariano madeira says:
      3 de Julho de 2026 às 08:58

      Sabes que aumentarem a produção só quer dizer que eles ACHAM que vai vender muito. Não que vai mesmo (tal como os óculos VR…) vender. Sendo que a concorrência chinesa e sul coreana têm propostas excelentes e a um preço inferior, já testadas e comprovadas, dificilmente as pessoas irão a correr a pagar 3000€ para serem beta tester da Apple, pelo menos na Europa.

      Nos EUA como sabemos como o cérebro daquela gente (não) funciona e compram tudo, e na China compram para ir copiar… Mas são muito otimistas. Na maior parte do mundo equivale 1.5 a 6 meses de salário dia classe média, daqui que muitos não só não gostam do formato, como não lhe vêem vantagem no trabalho.

      Eu pessoalmente irei comprar um baseado em android lá para 2028 quando as câmaras e baterias forem boas.

      Responder

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