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Afinal, o smartphone de Trump não é tão original quanto parecia

· Mobile 3 Comentários

Fonte: iFixit

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Gringo Bandido says:
    11 de Junho de 2026 às 15:56

    É preciso ser mesmo ignorante para comprar algo a um aldrabão daqueles que não perde o sono se der cabo da Humanidade.

    Responder
  2. Artilheiro says:
    11 de Junho de 2026 às 16:11

    Não se podia esperar outra coisa.

    Responder
  3. Max says:
    11 de Junho de 2026 às 16:16

    Como funcionou a coisa:
    – O HTC U24 Pro foi produzido no modelo ODM (Original Design Manufacturer). Como funciona:
    – Um gigante asiático do fabrico de smartphones (os maiores são a Wingtech, a Huaquim e a Lonngcheer) propõe uma “plataforma base” (motherboard, SoC, etc.), com de componentes-padrão fabricados na China e em Taiwan
    – A HTC escolhe uma e faz umas poucas alterações, sobretudo estéticas, como o sítio onde fica a marca.
    – Do HTC U24 Pro venderam-se à volta de 10.000 exemplares, muito abaixo do que seria de esperar num ODM.
    – Sobravam por isso peças que nunca mais acabavam. Chegou o Trump Mobile T1, e foi a salvação, negociou a compra e fabrico com a respetiva empresa. (Os contratos ODM não divulgam o nome do fabricante efetivo).
    Claro que o fabrico nos EUA, anunciado inicialmente, foi à vida.
    E é esta a história do Trump dourado – que vem com o software para comprar criptomoedas e outros produtos financeiros da empresa da família Trump (a World Liberty Financial).
    E é esta a história desta trump-coisa.

    Responder

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