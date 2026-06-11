Afinal, o smartphone de Trump não é tão original quanto parecia

Uma análise detalhada concluiu que o Trump Mobile T1 partilha grande parte da sua arquitetura interna com o HTC U24 Pro. A desmontagem do modelo levanta novas dúvidas sobre a sua origem e sobre as alegações associadas ao smartphone promovido pela marca ligada a Donald Trump.

Desde que o Trump Mobile T1 foi apresentado ao mercado, surgiram dúvidas sobre a verdadeira origem do equipamento. O design, as especificações e vários detalhes técnicos levaram especialistas a suspeitar que o smartphone poderia não ser um desenvolvimento totalmente original.

Agora, uma desmontagem realizada pela iFixit parece confirmar essas suspeitas. A equipa comparou o T1 com o HTC U24 Pro e concluiu que ambos os equipamentos partilham praticamente a mesma estrutura interna.

Semelhanças vão muito além do aspeto exterior

Para chegar às suas conclusões, a iFixit recorreu a tomografias computadorizadas e a uma desmontagem completa dos dois equipamentos. Os resultados mostraram que a disposição dos componentes internos é praticamente idêntica.

Segundo a análise, ambos utilizam o processador Snapdragon 7 Gen 3 e apresentam uma arquitetura muito semelhante. Em alguns testes, os especialistas chegaram mesmo a substituir componentes entre os dois modelos, conseguindo criar um dispositivo funcional com peças de ambos os smartphones.

As diferenças identificadas incluem aspetos estéticos e pequenas alterações de hardware, como a posição do flash LED, o design de alguns elementos externos, e a utilização de componentes provenientes de fornecedores diferentes.

Bateria maior, mas carregamento mais lento

Apesar das fortes semelhanças, existem algumas diferenças técnicas. Uma das mais relevantes está relacionada com a bateria.

O Trump Mobile T1 integra uma bateria de maior capacidade do que a encontrada no HTC U24 Pro.

No entanto, essa vantagem é parcialmente compensada por uma velocidade de carregamento inferior, limitada a 30 W, enquanto o modelo da HTC suporta carregamento até 60 W.

A investigação da iFixit reforça, também, as dúvidas relativamente ao fabrico do dispositivo.

De acordo com os especialistas, tudo indica que ambos os equipamentos tenham sido produzidos pelo mesmo fabricante, responsável pela conceção e montagem de smartphones para diferentes marcas.