Windows 11 vai finalmente abrir as aplicações muito mais rápido

O Windows 11 continua a ser alvo de críticas devido ao desempenho inconsistente na abertura de aplicações e navegação do sistema. Contudo, a Microsoft poderá estar prestes a resolver um dos problemas mais apontados pelos utilizadores.

Nova tecnologia aumenta temporariamente o poder da CPU

A Microsoft encontra-se a testar uma nova funcionalidade capaz de acelerar, e muito, a resposta do Windows 11 em tarefas do dia a dia. A novidade, descoberta pelo Windows Central, chama-se Low Latency Profile e pretende reduzir os tempos de espera ao mínimo quando o utilizador executa determinadas ações no sistema operativo.

Segundo as informações divulgadas, esta funcionalidade funciona através de pequenos impulsos de desempenho aplicados ao processador do computador. Sempre que o utilizador abrir uma aplicação ou aceder a elementos do sistema que exijam rapidez, o Windows 11 poderá aumentar temporariamente a potência da CPU durante períodos muito curtos, entre 1 e 3 segundos.

O objetivo passa por tornar a experiência de utilização mais fluida e imediata, especialmente em ações que atualmente apresentam atrasos visíveis. Entre os cenários identificados estão a abertura do menu Iniciar, menus contextuais e aplicações instaladas no sistema.

Os primeiros testes indicam melhorias relevantes na velocidade de resposta do Windows 11. De acordo com o relatório, aplicações nativas como o Microsoft Edge poderão arrancar até 40% mais depressa quando o Low Latency Profile estiver ativo.

Além disso, algumas áreas da interface do sistema operativo poderão beneficiar ainda mais desta otimização. O menu Iniciar, por exemplo, poderá surgir até 70% mais rapidamente em comparação com o comportamento atual do Windows 11.

Microsoft tenta responder às críticas dos utilizadores do Windows 11

Ao longo dos últimos anos, muitos utilizadores têm criticado o Windows 11 pelo elevado consumo de recursos e pela sensação de lentidão em computadores que, teoricamente, deveriam oferecer um desempenho confortável. Mesmo máquinas equipadas com processadores recentes e bastante memória RAM nem sempre conseguem garantir uma experiência totalmente fluida.

Apesar de a funcionalidade ainda estar em fase experimental, a Microsoft parece finalmente empenhada em melhorar a capacidade de resposta do sistema operativo. Neste momento, os testes já fazem parte do programa Windows Insider, o que significa que a novidade poderá chegar a todos os utilizadores numa futura atualização.

Para já, continua sem confirmação se o Low Latency Profile será ativado automaticamente ou se os utilizadores poderão personalizar o seu funcionamento.

Leia também: