Governo português anunciou a fusão do 1.º e 2.º ciclos em 2027
Conforme anunciado pelo ministro da Educação, Fernando Alexandre, esta terça-feira, no Parlamento, haverá mudanças nos currículos, incluindo em matéria de carga horária e integração do 1.º e 2.º ciclos.
Esta terça-feira, no Parlamento, o ministro da Educação anunciou mudanças na matriz curricular dos vários níveis de ensino, ou seja, na distribuição das cargas horárias atribuídas a cada disciplina.
Respondendo aos deputados da comissão parlamentar de Educação, Fernando Alexandre não adiantou detalhes sobre esta revisão de matriz curricular.
Em vez disso, segundo avançado pelo Expresso, referiu apenas que ela acompanhará a revisão das aprendizagens essenciais, ou seja, os conteúdos que têm de ser aprendidos pelos alunos em cada disciplina e em cada ciclo de ensino, e que já está a ser trabalhada.
Ciclos serão fundidos em 2027 para que a transição seja bem preparada
Uma das mudanças confirmada, também, tal como está previsto no programa do Governo, foi a integração do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico num único ciclo de estudos de seis anos, criando um percurso contínuo, sem a rutura que hoje acontece entre o 4.º e o 5.º ano.
Esta é a organização mais comum nos sistemas educativos da Europa e procura "garantir uma maior continuidade nas abordagens e um desenvolvimento integral dos alunos".
Estas alterações devem entrar em vigor no ano letivo de 2027/28, para que a transição seja bem preparada, uma vez que uma reforma deste tipo exige não apenas tempo, mas diálogo com as escolas e especialistas, por forma a assegurar uma revisão do ensino básico coerente e estável.
Para tudo isto, as escolas vão ter de se reorganizar, a nível de horários, distribuição de docentes e coordenação pedagógica.
Sinceramente, não percebo. Todos os anos reformulam coisas no ensino e todos os anos se vê o mesmo resultado: alunos menos preparados.
Sim, acho que precisa de reformulação, mas mais no sentido de uma regressão. Não faz sentido os alunos, por exemplo, terem aulas de programação ou de robótica, entre outras; parece que, atualmente, querem empurrar todos para as áreas de engenharia, o que não faz sentido nenhum.
Depois temos a parte da digitalização, que está a prejudicar mais do que a ajudar.
Algo que deveria ser feito era deixar de haver ‘notas dadas’. Se tiveste aquelas notas nos testes e não tiveste nota para passar, não passas (nunca percebi as reuniões de professores para ‘dar’ as notas).
Os testes deveriam ser iguais para todos em todo o país, ou seja, fazer cada teste como se fosse uma espécie de exame nacional. Assim, conseguir-se-ia avaliar realmente as escolas e os professores e, consequentemente, deixaria de haver notas dadas só porque se é ‘filho de alguém’ ou porque se estuda em determinada escola e a instituição não pode baixar a média.