PplWare Mobile

Governo português anunciou a fusão do 1.º e 2.º ciclos em 2027

· Notícias 1 Comentário

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. etc says:
    21 de Janeiro de 2026 às 16:11

    Sinceramente, não percebo. Todos os anos reformulam coisas no ensino e todos os anos se vê o mesmo resultado: alunos menos preparados.

    Sim, acho que precisa de reformulação, mas mais no sentido de uma regressão. Não faz sentido os alunos, por exemplo, terem aulas de programação ou de robótica, entre outras; parece que, atualmente, querem empurrar todos para as áreas de engenharia, o que não faz sentido nenhum.

    Depois temos a parte da digitalização, que está a prejudicar mais do que a ajudar.

    Algo que deveria ser feito era deixar de haver ‘notas dadas’. Se tiveste aquelas notas nos testes e não tiveste nota para passar, não passas (nunca percebi as reuniões de professores para ‘dar’ as notas).

    Os testes deveriam ser iguais para todos em todo o país, ou seja, fazer cada teste como se fosse uma espécie de exame nacional. Assim, conseguir-se-ia avaliar realmente as escolas e os professores e, consequentemente, deixaria de haver notas dadas só porque se é ‘filho de alguém’ ou porque se estuda em determinada escola e a instituição não pode baixar a média.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Confiaria num médico que utilizasse IA para dar um diagnóstico?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube