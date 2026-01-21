Tem ADSE? Há novas regras para óculos, radiologia e cirurgias

A ADSE, subsistema de saúde dos funcionários públicos, entrou em 2026 com um conjunto de alterações nas regras de reembolso de cuidados de saúde. Saiba as novas regras para óculos, radiologia e cirurgias.

ADSE: mudanças já começaram a ser implementadas

As atualizações na ADSE já foram validadas e começam a ter efeitos práticos para os beneficiários, com impacto estimado em 15,4 milhões de euros por ano no sistema.

Uma das mudanças mais notórias diz respeito às comparticipações na compra de óculos. O que se mantém e muda para os beneficiários:

Mantém-se a taxa de reembolso de 80 % para armações e lentes adquiridas no regime livre.

para armações e lentes adquiridas no regime livre. Surge, porém, um limite anual de 180 € para o reembolso total de armações e lentes.

Acabam as limitações antigas relacionadas ao número de armações e lentes por período de três anos. Agora, o único critério é não ultrapassar o teto anual.

Isto significa que, mesmo que peças e lentes ultrapassem em conjunto esse valor, a ADSE só comparticipa até 180 € por ano no total, uma mudança que visa simplificar o sistema, mas que pode implicar maior planeamento por parte dos beneficiários na hora de renovar os óculos.

A ADSE também atualizou as tabelas de preços de mais de 200 atos clínicos, com especial destaque para a área de radiologia, incluindo exames como:

TAC (Tomografia Axial Computadorizada)

Ressonância Magnética

No campo das intervenções cirúrgicas e internamentos, as novas regras da ADSE trouxeram:

Maior cobertura para cirurgias consideradas mais avançadas e eficazes, sem aumento dos encargos diretos para os beneficiários.

Esta atualização reflete uma adaptação das tabelas ao aumento da complexidade e variedade de procedimentos disponíveis na prática médica atual.

As mudanças já começaram a ser implementadas, com impacto direto no dia-a-dia dos beneficiários da ADSE, sobretudo aqueles que recorrem com frequência a cuidados de oftalmologia e exames de diagnóstico