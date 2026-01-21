Page Match: novo recurso do Spotify para ler e ouvir livros ao mesmo tempo
O Spotify está a testar algo chamado Page Match, um recurso que permite sincronizar audiolivros com a página exata que está a ler no livro em papel, permitindo ler e ouvir livros e audiolivros ao mesmo tempo.
Há muito tempo que a Amazon oferece a possibilidade de sincronizar ebooks com a sua versão em audiolivro. Esta opção é verdadeiramente conveniente para quem prefere ler sentado, mas gosta de continuar o livro enquanto se desloca, caso seja necessário, quase como se de um podcast se tratasse.
Entretanto, conforme divulgado, o Spotify está a testar uma funcionalidade semelhante, chamada Page Match.
O recurso funciona através da captura da página que o utilizador está a ler através da câmara do dispositivo, utilizando reconhecimento ótico de caracteres (em inglês, Optical Character Recognition - OCR) para identificar citações do livro, depois associadas a momentos específicos no audiolivro.
Ler e ouvir um livro com a ajuda do Spotify
A descrição do Spotify indica que a funcionalidade funciona em ambos os sentidos, tornando fácil alternar entre o livro em papel e o audiolivro.
Quando o utilizador pausar o audiolivro, o Page Match do Spotify indicará o número da página correspondente à versão em papel.
Uma vez que as diferentes edições de livros em papel podem ter números de página diferentes, o The Verge, que deu a notícia através do Android Authority, levantou que não está claro como o Spotify irá resolver esse entrave.
À semelhança das patentes, não há garantia de que esta funcionalidade chegue, de facto, aos utilizadores. Contudo, parece uma ideia interessante, muito útil para, pelo menos, uma fatia de pessoas.