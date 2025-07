Amazon já tem um milhão de robôs a trabalhar para si

O milionésimo robô da Amazon já está operacional. A empresa começou a utilizar robôs nas suas instalações em 2012, para mover stock entre os pisos dos armazéns. Agora, reforça a sua posição enquanto maior fabricante e operadora mundial de robótica móvel.

Esta semana, a Amazon anunciou a implementação do seu milionésimo robô, que se junta a uma rede global de mais de 300 instalações e reforça a posição da empresa como a maior fabricante e operadora mundial de robótica móvel, segundo Scott Dresser, vice-presidente da Amazon Robotics, num comunicado à imprensa.

A gigante do e-commerce começou a utilizar robôs nas suas instalações, em 2012, para mover stock entre os pisos dos armazéns.

Desde então, as suas funções nas fábricas cresceram largamente, variando de robôs capazes de levantar até 567 kg de stock até robôs totalmente autónomos que navegam pelas fábricas com carrinhos de pedidos de clientes.

Os robôs trabalham ao lado dos nossos funcionários, lidando com tarefas pesadas e repetitivas, enquanto criam oportunidades para os nossos operadores da linha de frente desenvolverem habilidades técnicas.

Explicou Dresser, acrescentando que o "centro de distribuição de última geração" da Amazon, em Shreveport, no Louisiana, inaugurado no final do ano passado, exigiu 30% mais funcionários em funções de reliability, manutenção e engenharia.

Curiosamente, o número de robôs nos armazéns da Amazon começa a aproximar-se do número de trabalhadores humanos.

Afinal, dados da Red Stag Fulfillment indicam que, no início de 2025, a Amazon tinha cerca de 1,56 milhões de funcionários em todo o mundo.

Robôs serão alimentados por IA

A par do milionésimo robô, o vice-presidente da Amazon Robotics revelou que toda a frota será alimentada por um modelo de Inteligência Artificial (IA) generativa, lançado recentemente.

De nome DeepFleet, o novo modelo irá coordenar o movimento dos robôs dentro dos seus centros de distribuição, reduzindo o tempo de deslocação da frota em 10% e permitindo entregas de encomendas mais rápidas e económicas.

Leia também: