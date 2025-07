Astrónomos poderão ter encontrado um terceiro objeto interestelar

Há um burburinho crescente na comunidade astronómica acerca de um novo objeto com uma trajetória hiperbólica que se dirige para o interior do Sistema Solar. O objeto interestelar A11pl3Z vai passar "aqui perto" à velocidade de 200 mil km por hora!

A11pl3Z é um "visitante" de outros mundos

Na quarta-feira, a Agência Espacial Europeia confirmou que o objeto, provisoriamente conhecido como A11pl3Z, tinha de facto origens interestelares.

Os astrónomos podem ter acabado de descobrir o terceiro objeto interestelar a passar pelo Sistema Solar! Os Defensores Planetários da ESA estão a observar o objeto, provisoriamente conhecido como #A11pl3Z, neste momento, usando telescópios em todo o mundo.

Partilhou a conta de operações da agência no Bluesky.

Só recentemente identificado, os astrónomos têm-se esforçado por fazer novas observações do objeto, que se encontra atualmente dentro da órbita de Júpiter e que acabará por passar dentro da órbita de Marte quando fizer a sua maior aproximação ao Sol, em outubro próximo.

Os astrónomos estão também a analisar dados mais antigos para ver se o objeto apareceu em observações anteriores do céu.

Um engenheiro do Catalina Sky Survey da Universidade do Arizona, David Rankin, disse que as estimativas recentes da excentricidade do objeto são de cerca de 6. Uma órbita puramente circular tem um valor de excentricidade de 0, e qualquer valor acima de 1 é hiperbólico.

Essencialmente, esta é uma indicação muito, muito forte de que o A11pl3Z teve origem fora do Sistema Solar.

Objeto com cerca de 20 km de diâmetro

O Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra da NASA começou a publicar dados preliminares sobre o objeto aqui. Não representa qualquer ameaça para a Terra e, infelizmente, parece que o nosso planeta estará no lado oposto do Sol quando o objeto fizer a sua maior aproximação.

Este é o terceiro objeto suspeito de ser de origem interestelar que foi observado a passar pelo Sistema Solar. Os astrónomos esperam encontrar mais com as novas ferramentas concebidas para identificar objetos próximos da Terra.

O primeiro deles foi Oumuamua, descoberto em 2017, quando já se estava a afastar do Sol. Tinha provavelmente a forma de um charuto, e os astrónomos só podiam especular sobre a sua natureza e idade.

Alguns anos mais tarde, os astrónomos encontraram outro objeto, o 2I/Borisov, que se determinou ser um cometa errante de passagem pelo Sistema Solar.

Agora, com o A11pl3Z, a caça começa de novo, com os astrónomos a tentarem obter detalhes sobre este intruso interestelar.