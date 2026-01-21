PplWare Mobile

Como serão os EUA após mais três anos de Donald Trump? ChatGPT mostrou…

Inteligência Artificial

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Factos says:
    21 de Janeiro de 2026 às 13:16

    Pergunta sobre a europa e vais ter uma bela surpresa.

  2. Zé Fonseca A. says:
    21 de Janeiro de 2026 às 13:19

    os chatbots alimentam-se dos comentários com essa narrativa para fazer a projecção, logo a mesma é enviesada, giro era o algoritmo conseguir traçar cenários com base em padrões e que ignorasse por completo suposições futuras escritas pela internet fora

  3. Tiago says:
    21 de Janeiro de 2026 às 13:22

    Propaganda típica da extrema-esquerda…

  4. AlexS says:
    21 de Janeiro de 2026 às 13:32

    Quem está a atacar o Congresso que foi quem votou a Lei da Imigração e quem está a violar direitos civis com ataques (que os jornalistas lavam como protestos) são elementos do Partido Democrata.

  5. Marcos says:
    21 de Janeiro de 2026 às 13:56

    Me lembro de um dos maiores escandalo do governo americano desde o Watergate, o “Obama Gate”.

    Não havia metade das polêmicas, notícias e engajamento que há hoje com Donald Trump. E nem vou falar da politica migratória feita com mãos de ferro e Obama e Kamala.

    Pura hipocrisia.

  6. John Doe says:
    21 de Janeiro de 2026 às 13:57

    O mundo está a curar-se pouco a pouco da doença woke. Estamos a ver resultados nos EUA, agora falta a europa! Vamos fazer a MEGA, Make Europe Great Again! Acordar e tornar este continente um lugar bom para viver novamente!

