Como serão os EUA após mais três anos de Donald Trump? ChatGPT mostrou…

Ainda que o ChatGPT não saiba tudo nem tenha acesso a verdades absolutas, pode prever cenários, baseando-se na análise de grandes volumes de informação, e identificação de padrões, tendências e comportamentos. Assim sendo, um ano após a tomada de posse de Donald Trump enquanto Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), o chatbot previu como estará o país, após mais três de liderança.

Passou apenas um ano desde que Donald Trump tomou posse para o seu segundo mandato como Presidente dos EUA, no dia 20 de janeiro de 2025, mas para muitos cidadãos este período foi suficiente para alimentar preocupações sérias sobre o futuro do país.

Entre as medidas de forte contenção de custos associadas ao Departamento de Eficiência Governamental (em inglês, DOGE), a imposição de tarifas globais agressivas, a expansão da atuação do Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira do país (em inglês, ICE) em todo o território americano e várias outras decisões polémicas, Donald Trump parece ter ido mais longe do que muitos antecipavam.

Tudo indica, contudo, que este ritmo deverá manter-se ao longo do restante mandato, havendo quem admita a possibilidade de Donald Trump tentar contornar o limite constitucional de dois mandatos e avançar para uma nova candidatura em 2028.

ChatGPT ilustrou os próximos três anos de mandato de Trump

Uma vez que ainda falta uma parte considerável do mandato, alguns utilizadores decidiram pedir ao ChatGPT que imaginasse o aspeto dos EUA nos próximos 36 meses. O resultado é sempre apocalíptico.

Conforme relatado, num dos cenários mais partilhados, a presença do ICE assume um papel central, com agentes de imigração fortemente armados a confrontarem manifestantes que exibem cartazes com mensagens contra a ditadura e a tirania.

Apesar das imperfeições típicas do texto gerado por Inteligência Artificial (IA), a mensagem geral é clara e descrita como perturbadora.

Nos comentários das publicações, vários utilizadores vão contando sobre a sua própria experiência com modelos de IA a ilustrarem o futuro, revelando resultados muito semelhantes, mesmo nunca tendo abordado tópicos políticos com o chatbot.

Independentemente da interpretação, estes exercícios levantam questões curiosas sobre a perceção coletiva do futuro, o papel da IA na construção de narrativas e o impacto das decisões políticas no imaginário tecnológico atual.