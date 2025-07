Google lança ferramenta para experimentar roupas virtualmente

A Google lançou uma nova ferramenta de inteligência artificial (IA) que promete revolucionar as compras online. Esta funcionalidade permite aos utilizadores experimentar roupa virtualmente, diretamente a partir dos resultados de pesquisa.

Como funciona a ferramenta de prova virtual da Google

Esta inovadora funcionalidade de IA da Google visa simplificar significativamente a experiência de compra de vestuário online. A tecnologia permite que o utilizador carregue uma única fotografia de corpo inteiro para "experimentar" virtualmente diversas peças encontradas na internet.

Basta procurar o ícone "Try on" nas listas de produtos na Pesquisa Google ou nos resultados de imagens de vestuário.

A base desta experiência é um modelo de geração de imagem, treinado pela Google para simular com precisão o comportamento de diferentes tecidos. Este modelo avançado consegue interpretar como os materiais se dobram, esticam e assentam em diversos tipos de corpo, o que proporciona uma visualização bastante realista.

De acordo com a empresa, o modelo é compatível com milhares de milhões de artigos de vestuário presentes no dataset Shopping Graph da Google. Apesar de poderem existir algumas peças que a IA tenha dificuldade em processar, a maioria dos artigos de retalhistas populares deverá ser suportada desde o lançamento.

E tem mais funcionalidades adicionais!

Com este lançamento, a Google aproveitou também para otimizar a funcionalidade de monitorização de preços integrada. Naturalmente, é possível especificar a cor e o tamanho desejados, mas a ferramenta vai mais além: permite ao utilizador definir o preço que está disposto a pagar por um artigo.

É possível configurar alertas para ser notificado apenas quando o produto atingir um valor inferior ao definido. A empresa explica que o Shopping Graph agrega produtos e preços de toda a web, o que garante que o utilizador é informado assim que surge uma oferta que corresponde aos seus critérios.

Ainda este ano, a Google planeia integrar mais funcionalidades de compras no "AI Mode", o separador dedicado à IA que a empresa começou a disponibilizar nos EUA no passado mês de maio. No outono, os utilizadores poderão explorar ideias de decoração - e adquirir os artigos que lhes agradarem - diretamente através do chatbot.

Após um período de testes limitado, a Google começou a disponibilizar a ferramenta aos utilizadores nos Estados Unidos. Será que Portugal está na lista de países futuros?

