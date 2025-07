EA SPORTS F1 25 continua com altas rotações

EA SPORTS F1 25, que tivemos o prazer de experimentar aqui, continua com altas rotações. E a comprovar isso mesmo, surgem as novidades mais recentes de conteúdos Live Service do jogo. Venham ver...

O simulador de fórmula 1 da Electronic Arts, o EA SPORTS F1 25 recebeu recentemente novidades, demostrando dessa forma a preocupação e importância que a marca tem para com o jogo e sua comunidade.

A Electronic Arts lançou na semana passada a sua segunda temporada de conteúdos para EA SPORTS F1 25, o videojogo oficial do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA.

A decorrer de 23 de julho a 16 de setembro, a Temporada 2 inclui novos desafios e recompensas inspirados nas emoções recentes das pistas reais. O videojogo vai oferecer várias temporadas de conteúdos ao longo do ano, cada uma repleta de momentos intensos de corrida e experiências de jogo moldadas pelas histórias em constante evolução da grelha de 2025.

Nesta Temporada 2, os jogadores são convidados a reviver dois dos momentos mais discutidos das corridas Sprint — a primeira vitória de Lewis Hamilton com a Ferrari no FORMULA 1 CHINESE GRAND PRIX e a volta de qualificação interrompida de Kimi Antonelli em Miami — com a possibilidade de reescrever esses desfechos nos Eventos de Cenário.

Por outro lado, o modo Eliminação, também regressa por tempo limitado, agora com carros de F1. Com um piloto eliminado a cada 25 segundos, este modo multijogador é um teste implacável à velocidade e resistência. As recompensas semanais serão atribuídas aos que conseguirem superar a concorrência.

Para refletir a mudança constante no panorama competitivo do desporto, F1 25 apresenta a sua primeira atualização dos Driver Ratings do ano como parte da Temporada 2, sendo que cada nova temporada trará um conjunto renovado de classificações. Disponível a partir de 24 de julho, a atualização tem em conta as prestações mais recentes, dados históricos reais e análises de um painel de especialistas. Oscar Piastri, Isack Hadjar e Kimi Antonelli foram os que mais subiram, enquanto as alterações a Max Verstappen, Carlos Sainz e Yuki Tsunoda refletem as novas dinâmicas tanto na frente como a meio da grelha. A lista completa das classificações está disponível aqui.

"Estamos muito entusiasmados com a forma como o F1 25 foi recebido pelos jogadores e queremos aproveitar esse embalo com uma temporada que aprofunda a ligação ao desporto", afirmou Lee Mather, Director Criativo Sénior da Codemasters. "O nosso objectivo para a Temporada 2 foi captar a imprevisibilidade do Campeonato de 2025 — desde a maior atualização de Ratings de sempre, até à possibilidade de os fãs escreverem a sua própria história na grelha."

Para celebrar a vitória 1-2 da McLaren no seu Grande Prémio™ em casa, todos os jogadores que entrarem no F1 25 entre o dia 30 de julho e o dia 16 de setembro irão receber a decoração especial McLaren x Google Chrome – British GP 2025 através do correio interno do videojogo.