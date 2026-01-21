Vender chips da NVIDIA à China é como “vender armas nucleares à Coreia do Norte”
Numa analogia que espera ser clara o suficiente, o diretor-executivo da Anthropic disse que vender chips da NVIDIA à China é como "vender armas nucleares à Coreia do Norte". A conversa aconteceu durante o Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça.
No evento do momento, o Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, Dario Amodei, diretor-executivo da Anthropic, criticou a decisão dos Estados Unidos de permitir que a NVIDIA vendesse os seus avançados chips de Inteligência Artificial H200 à China, afirmando que isso tem "implicações incríveis para a segurança nacional".
De facto, alertou que os Estados Unidos estão "muitos anos à frente da China em termos [de] capacidade de fabricar chips", pelo que, na sua perspetiva, "seria um grande erro" enviá-los.
Num debate orientado pela Bloomberg, Dario Amodei comentou sobre a política dos Estados Unidos relativamente aos semicondutores: "Espero que mudem de ideias". Os chips H200 estão apenas uma geração atrás do mais avançado, o chip Blackwell, e são "ainda extremamente poderosos".
NVIDIA convenceu Trump a vender os seus chips H200 na China
Os chips H200 tinham sido anteriormente embargados por Washington devido a receios de que a China pudesse ganhar vantagem tecnológica e militar sobre os Estados Unidos.
Contudo, recentemente, Presidente Donald Trump deu luz verde à empresa de hardware para vender os processadores ao país asiático, permitindo a venda dos chips a "clientes aprovados" na China, sob pagamento de uma taxa de 25%.