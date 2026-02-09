IPTV: Amazon Fire TV alarga combate à pirataria com novo bloqueio contra apps

A luta contra a IPTV continua e a forma com esta é feita tem variado e atacado várias fontes. Uma delas vem da própria Amazon e do seu hardware. O Amazon Fire TV, uma das soluções mais usadas tem agora um novo bloqueio. Passaram a ter um novo bloqueio contra apps para combate à pirataria.

Amazon Fire TV alarga combate à IPTV

Desde que foi revelado que as aplicações de pirataria e IPTV seriam incluídas numa lista negra nos dispositivos Fire TV no ano passado, a Amazon tem vindo a melhorar gradualmente o seu processo de bloqueio de aplicações. Inicialmente, os utilizadores começaram a ver mensagens de aviso ao abrir aplicações que a Amazon considerava conter conteúdo não licenciado, mas as aplicações eram permitidas.

Pouco depois, os avisos intensificaram-se, resultando num bloqueio total, impedindo a execução das aplicações sinalizadas nos dispositivos Fire TV. De acordo com o YouTuber TechDoctorUK, a Amazon endureceu ainda mais as restrições, bloqueando agora a instalação de aplicações de pirataria.

Bloquear a instalação em vez de apenas impedir a execução das apps pode parecer uma distinção pequena. Mas elimina um método popular que os proprietários de Fire TV vinham a utilizar para contornar a proibição. Como a Amazon parece estar a bloquear as aplicações com base no nome do pacote, aqueles que desejam continuar a utilizar aplicações da lista negra têm utilizado ferramentas de clonagem de aplicações para modificar as apps bloqueadas e contornar a deteção.

Bloqueio de apps é a solução mais recente

A Amazon já tinha removido uma ferramenta de clonagem de aplicações da sua loja de aplicações, o que tornou o processo menos conveniente, mas muitos continuaram a utilizá-la. Ora, ao impedir completamente a instalação de aplicações banidas, torna-se impossível utilizar ferramentas de clonagem de aplicações diretamente nos dispositivos Fire TV, uma vez que a aplicação banida nunca está presente.

Embora o bloqueio de apps na instalação, em vez de no arranque, crie um obstáculo, isto, em última análise, pouco impede que utilizadores determinados utilizem aplicações bloqueadas. As ferramentas de clonagem podem ser atualizadas para modificar ficheiros APK antes da instalação, caso já não existam algumas que o façam.

De lembrar que existem vários sites onde os utilizadores podem alterar aplicações externamente. Além disso, as versões pré-modificadas de muitas apps da lista negra já estão amplamente disponíveis para instalação, e não foram bloqueadas pela Amazon. Assim, ainda há algumas formas de contornar e ter IPTV no Amazon Fire TV.