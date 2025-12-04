Entre apagão, flotilha e turbossexual: o que Portugal pesquisou em 2025?

Mais do que uma compilação de palavras-chave, o Ano em Pesquisa da Google é uma espécie de termómetro social e cultural que traça o mapa das preocupações, tendências e fascínios dos residentes no país. Veja o que mais pesquisámos, em Portugal, ao longo de 2025.

Em Portugal, 2025 foi um ano de transformação, onde a tecnologia, política, cultura pop e curiosidades inesperadas se misturaram.

Conforme divulgado, agora, pela Google, as pesquisas gerais mais populares destacam o Mundial de Clubes, que deixou toda a gente presa ao ecrã, mobilizou adeptos do futebol e gerou um grande volume de pesquisas.

Outro assunto marcante foi o apagão que refletiu a preocupação das pessoas com a falha de energia que afetou Portugal e outros países da Europa no final do mês de abril.

No âmbito religioso e institucional, o nome do Papa Leão XIV ganhou destaque, impulsionado pela curiosidade em torno do novo pontífice, e, no universo local, a tragédia do Elevador da Glória atraiu atenção e curiosidade ao longo de vários dias.

Futebol e como cuidar de plantas em destaque nas pesquisas em Portugal

Em Portugal, o futebol continua a alimentar paixões: Richard Rios foi o jogador que mais se destacou nas pesquisas no Google, liderando uma lista de destaque que incluiu, também, o talento emergente Rodrigo Mora e várias das principais contratações que marcaram o futebol português em 2025.

As pesquisas "O que é...?" refletiram grande curiosidade por termos sociais e inesperados. A questão "O que é turbossexual?", por exemplo, popularizada por Filipe La Cerda no início de 2025, aguçou a imaginação das pessoas sobre o que seria seu significado.

Entretanto, temas relacionados com a política, medicina e o quotidiano figuram, também, nos temas com mais tendências de pesquisas.

Nas pesquisas "Como…?" e "Como fazer...?", surgem em destaque dúvidas sobre processos cívicos, finanças, saúde, tecnologia e culinária, incluindo receitas e até tutoriais digitais de como fazer print screen no PC ou como transformar foto em anime.

Além disso, manteve-se forte o interesse em como cuidar de plantas, com várias espécies a surgirem repetidamente nas tendências de "Como cuidar de…?", mostrando a popularidade crescente de trazer o verde para dentro de casa.

O ano de 2025 foi ainda marcado por várias perdas de figuras públicas que geraram forte comoção. Entre os falecidos que mais se destacaram nas pesquisas estão o futebolista Diogo Jota, o lendário vocalista dos Black Sabbath, Ozzy Osbourne, e a cantora e atriz brasileira Preta Gil. A morte do Papa Francisco gerou, também, grande repercussão nacional e internacional.

O Ano em Pesquisa no Google mostra como Portugal pensou, pesquisou e o que mais despertou o interesse em 2025.

Lista completa das pesquisas de Portugal em 2025