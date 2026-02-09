É a nova tendência! Saiba como fazer a sua caricatura no ChatGPT

Criar caricaturas digitais tornou-se a mais recente tendência nas redes sociais e o ChatGPT ajuda no processo. Com os avanços recentes na geração de imagens por inteligência artificial, é agora possível criar caricaturas personalizadas em poucos segundos, usando apenas uma fotografia e uma breve descrição (também pode perguntar à IA).

O resultado desta nova funcionalidade tem sido amplamente partilhada no Instagram, X (Twitter) e LinkedIn, onde utilizadores mostram versões caricaturadas de si próprios, muitas vezes associadas à sua profissão ou área de interesse.

Como funciona a criação de caricaturas no ChatGPT?

O processo é simples e não exige conhecimentos técnicos. Através da geração de imagens por IA, o ChatGPT consegue analisar uma fotografia enviada pelo utilizador e criar uma ilustração estilizada, mantendo as principais características faciais, mas com um toque artístico.

Além disso, é possível personalizar o estilo da caricatura, mais realista, cartoon, profissional ou até futurista.

Passo a passo para criar a sua caricatura no ChatGPT

Aceda ao ChatGPT com suporte para geração de imagens Carregue uma fotografia sua (de preferência com boa iluminação e rosto visível) Escreva um pedido claro, por exemplo:

“Cria uma caricatura minha, com estilo cartoon profissional, relacionada com tecnologia”

Aguarde alguns segundos e veja o resultado.

Caso não fique totalmente satisfeito, pode ajustar o pedido, indicando pormenores como cores, ambiente, roupa ou expressão facial.

Esta tendência mostra como a inteligência artificial está cada vez mais presente no dia a dia, oferecendo ferramentas criativas acessíveis a qualquer utilizador.