É a nova tendência! Saiba como fazer a sua caricatura no ChatGPT

· Internet 3 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. idiocracia says:
    9 de Fevereiro de 2026 às 09:29

    e pq raio vamos entregar a nossa identificação visual? quanto é que isso vale para eles?

  2. Eu says:
    9 de Fevereiro de 2026 às 09:38

    Ontem fiquei particularmente feliz por saber que o Chat GPT errou.
    Pedi para fazer uma caricatura minha com tudo o que sabia sobre mim.
    Nem a foto, nem os temas tiveram próximos. Era um outro alienígena qualquer e skils inventados só para não dizer que não sabia.
    Chama-se a isso alucinar.

  3. SemSeguro says:
    9 de Fevereiro de 2026 às 10:33

    A minha geração foi linda, com 3 braços lol

