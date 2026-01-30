Antena de telecomunicações de emergência vai repor rede móvel em Pedrógão Grande

Uma antena provisória de telecomunicações vai ser instalada em Pedrógão Grande para permitir o restabelecimento das comunicações móveis, após os danos causados pela tempestade Kristin na região.

Antena de telecomunicações vai garantir chamadas de voz e internet

A informação foi avançada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, que revelou que a instalação do equipamento deverá acontecer “nas próximas horas”, funcionando como solução temporária enquanto a infraestrutura principal não é totalmente recuperada.

De acordo com as autoridades locais, apenas o centro da vila dispõe atualmente de eletricidade estável, garantindo o funcionamento de serviços essenciais como o centro de saúde, os Bombeiros Voluntários, a GNR e as respostas sociais da Santa Casa da Misericórdia. A reposição integral da energia elétrica continua dependente dos trabalhos da E-Redes, não existindo ainda uma previsão concreta para a normalização total.

Sem energia em várias zonas do concelho, as redes móveis e o acesso à internet continuam com falhas significativas, o que levou à necessidade de recorrer a uma antena de emergência, uma solução frequentemente utilizada em cenários de catástrofe ou falhas prolongadas de infraestrutura.

Entretanto, a Proteção Civil apela ao uso responsável da água, alerta para possíveis constrangimentos no abastecimento e pede à população que evite deslocações desnecessárias, facilitando o trabalho das equipas no terreno.

O município lançou ainda um pedido de donativos de lonas e materiais de cobertura, destinados a apoiar famílias cujas habitações sofreram danos, devendo os bens ser entregues no armazém municipal da Zona Industrial.