Depois da RAM e dos SSD, um novo componente do PC está em risco

Pensava-se que só haveria uma crise de memória RAM. Os SSD também estão em falta, e agora um novo componente está a entrar na onda de preços crescentes, tornando 2026 o ano mais difícil para montar um PC. A escassez de memória DDR5 tornou as motherboards mais caras e difíceis de encontrar no mercado.

Um novo componente do PC em risco

Parece que o problema do "RAMmageddon", causado pelo impacto da IA, gerou um efeito em cadeia e está a afectar as motherboards. Embora essencial para qualquer computador, está a ser afetada pelos aumentos de preços do hardware, ainda que de uma forma diferente da RAM. Devido à valorização dos componentes, poucos estão dispostos a montar novos sistemas, o que gerou um "colapso" para os fabricantes de motherboards.

Os utilizadores estão a deixar este componente sem uso nas prateleiras, e parece que isso vai continuar por algum tempo. Oficialmente, a crise está a agravar-se, e os especialistas estão a partilhar detalhes das mudanças que estão a ocorrer no mercado.

A CPU, a GPU, a RAM, o SSD e a fonte de alimentação estão todos integrados na motherboard. Curiosamente, a sua situação é diferente porque a falta de RAM e SSDs levou a uma desaceleração nas vendas, na produção e nas projeções de mercado para estas motherboards.

Ninguém está a comprar motherboards

Um novo relatório afirma que as metas de entrega para 2026 estão a tornar-se um problema para os fabricantes. A enorme procura de DRAM para centros de dados e IA levou a uma escassez global, e é aí que começa o "efeito dominó". Perante memórias RAM, SSDs e chips com preços exorbitantes, milhões de pessoas estão a desistir de um dos fatores que impulsionam a indústria: a montagem de PCs .

Neste caso, as motherboards tornam-se desnecessárias, pois não faz sentido tê-las se os outros componentes não estiverem disponíveis. Os consumidores já não atualizam os seus PCs aos poucos. Necessitam de condições favoráveis ​​para atualizar todo o sistema. A procura por motherboards cai a pique, tornando-as temporariamente inutilizáveis ​​para muitas pessoas. Isto acrescenta mais uma camada de crise.

Como novas vítimas, os relatos dos especialistas anteriormente mencionados afirmam que os principais fabricantes taiwaneses, como a ASUS, MSI, Gigabyte e ASRoc, já estão a diminuir a produção e os envios destas peças. Tudo isto só confirma aquilo que muitos temiam: este é um dos piores momentos para o setor em mais de uma década, e o mais assustador é que não se sabe quando é que a situação vai estabilizar.